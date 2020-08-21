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"Укрзалізниця" закрыла продажу билетов по четырем станциям. Список

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
2,8 т.
В Коломые, Остроге, Черновцах и Радивилове можно будет делать только высадку пассажиров

В Коломые, Остроге, Черновцах и Радивилове можно будет делать только высадку пассажиров. Facebook "Укрзалізниці"

Из-за ухудшения эпидемической ситуации "Укрзалізниця" закрыла продажу билетов по четырем станциям и изменила маршрут следования некоторых поездов.

Как сообщается на официальном сайте компании, с 24 августа на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров.

Из указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

  • №702/701 Львов – Черновцы,

  • №136/135 Черновцы – Одесса,

  • №7/8 Киев – Черновцы,

  • №117/118 Киев – Черновцы,

  • №98/97 Ковель – Киев,

  • №46/45 Ужгород – Лисичанск,

  • №88/87 Ковель – Новоалексеевка,

  • №122/121 Николаев – Ровно,

  • №232/231 Геническ – Ивано Франковск.

Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов с и в Черновцы:

  • №8/7 Снятин – Киев (вместо Черновцы – Киев),

  • №118/117 Новоселица – Киев (вместо Черновцы – Киев),

  • №136/135 Снятин – Одесса (вместо Черновцы – Одесса),

  • №702/701 Снятин – Львов (вместо Черновцы – Львов).

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах, которые попали в "красную" карантинную зону, местные предприниматели устроили акцию против введения в городе жестких карантинных ограничений.

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  2. Общество