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9 мая • обновлено в 20:13
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"Украины нет, есть колония!" На Запорожье пенсионер устроил скандал из-за 9 мая. Видео 18+

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В Мелитополе (Запорожская область) полиция забрала в отделение пенсионера Виктора Яковенко, который устроил скандал во время акции к 9 мая.

Видео инцидента опубликовал ресурс Klymenko Time. Мужчина пришел на мероприятие с красными флагами, на которых была изображена пятиконечная звезда (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В Украине официально запрещена коммунистическая символика (серп и молот), поэтому, вероятно, таким образом пенсионер решил "замаскировать" флаг СССР.

Полицейские попросили Яковенко не устраивать провокации и убрать флаги, однако тот отказался, начал возмущаться и даже обматерил правоохранителей в том, что они якобы "берут деньги и исполняют заказ".

Пенсионер устроил скандал на 9 мая в Мелитополе

Пенсионер устроил скандал на 9 мая в Мелитополе

скриншот, KlymenkoTime

"Под каким знаменем воевали наши деды и отцы?" – возмущался пенсионер.

На фразу, что СССР уже нет, а есть независимое государство Украина, Яковенко ответил: "Страны Украина нет, есть колония Украина".

Пенсионер устроил скандал на 9 мая в Мелитополе

Пенсионер устроил скандал на 9 мая в Мелитополе

скриншот, KlymenkoTime

В результате мужчина все же сел в машину патрульных и они уехали в отделение для дальнейших разбирательств.

Пенсионер устроил скандал на 9 мая в Мелитополе

Пенсионер устроил скандал на 9 мая в Мелитополе

скриншот, KlymenkoTime

Пенсионер устроил скандал на 9 мая в Мелитополе

Пенсионер устроил скандал на 9 мая в Мелитополе

скриншот, KlymenkoTime

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика. Видео 18+

Читайте на OBOZREVATEL подробнее о том, как в Украине проходит День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
День Победы
Место
Украина Мелитополь
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Комментарии
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Смешно
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Интересно
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
с.ки
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Cool-O-Bock O_o, пусть у себя дома машет этими флагами. Он не ветеран, а провокатор.
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Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
о е вробесы повылазили.мусо р тсн овский тоже здесь ,да му дак му далыч?
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2 из 3 ответов | показать все
Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
Махал Махалыч, пи до рок сам себя е6 6ешь сам плюсуешь
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1
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Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
Махал Махалыч, а пи до о рок отозвался
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Украины нет, есть колония..." // На счёт флага дело вкуса, а вот на счёт колонии - сказано верно, к сожалению.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Pavlov Pavel, Раз верно - объясни, что такое "колония", каков ее правовой статус. Пздеть - не мешки ворочать.
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