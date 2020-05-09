"Украины нет, есть колония!" На Запорожье пенсионер устроил скандал из-за 9 мая. Видео 18+

В Мелитополе (Запорожская область) полиция забрала в отделение пенсионера Виктора Яковенко, который устроил скандал во время акции к 9 мая.

Видео инцидента опубликовал ресурс Klymenko Time. Мужчина пришел на мероприятие с красными флагами, на которых была изображена пятиконечная звезда (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В Украине официально запрещена коммунистическая символика (серп и молот), поэтому, вероятно, таким образом пенсионер решил "замаскировать" флаг СССР.

Полицейские попросили Яковенко не устраивать провокации и убрать флаги, однако тот отказался, начал возмущаться и даже обматерил правоохранителей в том, что они якобы "берут деньги и исполняют заказ".

Пенсионер устроил скандал на 9 мая в Мелитополе скриншот, KlymenkoTime

"Под каким знаменем воевали наши деды и отцы?" – возмущался пенсионер.

На фразу, что СССР уже нет, а есть независимое государство Украина, Яковенко ответил: "Страны Украина нет, есть колония Украина".

Пенсионер устроил скандал на 9 мая в Мелитополе скриншот, KlymenkoTime

В результате мужчина все же сел в машину патрульных и они уехали в отделение для дальнейших разбирательств.

Пенсионер устроил скандал на 9 мая в Мелитополе скриншот, KlymenkoTime

Пенсионер устроил скандал на 9 мая в Мелитополе скриншот, KlymenkoTime

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика. Видео 18+

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