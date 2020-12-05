Инфекционист заявил, что Украине нужен еще один локдаун в конце зимы: озвучены сроки

В течение зимы в Украине еще не раз может возникнуть потребность в общенациональном локдауне или в дополнительных карантинных ограничениях на региональном уровне. В частности, в середине февраля 2021 года.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "К сожалению, одного раза не будет достаточно. По всем прогнозам, вирус будет с нами на протяжении всего зимнего сезона, и поэтому ослабление или усиление ограничительных мер может происходить и в декабре, и в январе, и в феврале, и в марте", – предупредил он.

По оценкам медика, новый жесткий карантин, или локдаун, может быть введен в конце зимы.

"Если сравнивать с волнами респираторных заболеваний прошлых лет, которые повторяет, в том числе, и COVID, то большая волна начинается примерно с 15 февраля и достигает пика в первую неделю марта. Я думаю, это как раз тот период, когда стоит вновь рассматривать усиление ограничительных мер", – сказал Курпита.

"Возможно, не на национальном, а на региональном уровне. Но введение таких ограничений будет нужно", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему Украине нужен 3-недельный локдаун.