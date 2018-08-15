Украину ждет мощный метеоудар: когда ждать и как "выжить"

Землю с 16 по 21 августа накроют сильные магнитные бури.

Об этом рассказал "Укринформу" врач-фитотерапевт, диетолог, автор книг по вопросам здорового образа жизни Борис Скачко, отметив, что в период магнитных бурь следует вести особый образ жизни.

"Нужно умеренно двигаться. Не то чтобы просто лечь и лежать. Активность следует снизить, но не до постельного режима. Когда человек ведет умеренно активный образ жизни, ему легко пережить магнитные колебания”, - подчеркнул Скачко.

“Очень активным людям обязательно стоит снизить свой темп жизни. Гипертоникам в эти дни следует исключить употребление чая и кофе, которые влияют на артериальное давление. Но, если у гипотоника от этих напитков повышается давление — это очень плохо. Кофе повышает давление только при начальной слабости сердечной мышцы. Если гипотоник выпил чашку кофе и у него повысилось давление, это может свидетельствовать о плохой работе сердца. Человек просто использовал возможности сердца. Он получил энергию, но очень дорогой ценой — заставил сердце быстрее работать”, - пояснил он.

Скачко отметил, что проблемы могут возникнуть не только у гипертоников и гипотоников, но и у активных здоровых людей. В дни магнитных бурь также необходимо уделить внимание режиму питания.

“Ни в коем случае нельзя голодать. Голод — это каннибализм, поедание самого себя. Нужен обязательный режим питания с учетом того, что сердце и сосуды будут работать более напряженно. Питаться нужно по десятому кардиологическому столу — это принимать пищу 7-8 раз в день. Включаются перекусы каждые 1,5-2 часа, перед сном также нужно перекусить", - рассказал он, посоветовав в этот период исключить мясо из рациона и заменить его рыбой, яйцами, кисломолочными продуктами.

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