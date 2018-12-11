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Украину завалит снегом: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

5.7тЧитать материал на украинском

В среду и четверг, 12 и 13 декабря, в Украине ожидается резкое ухудшение погоды — сильные снегопады и порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины. Сообщается, что портиться погода начнет еще 11 декабря. В этот день в северных и центральных областях будет туман, а видимость составит всего 200-500 м.

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Днем в Приазовье будет сильный дождь, на юге страны порывы ветра — 15-20 м/с.

"12-13 декабря ожидается осложнение погодных условий. В Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см. Ночью 12 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя", — предупредили спасатели.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатье и Закарпатье, ночью умеренный, днем ​​небольшой снег. На дорогах — гололедица.

Украину завалит снегом: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Украину завалит снегом: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщили, что январе в Украине не будет сильных морозов, хотя температура в конце декабря и пойдет на понижение.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Та з якого ж це перепугу сніг зимою - то погіршення погоди? Погіршення погоди - то плюс три та ожеледь, а ніяк не сніг.
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