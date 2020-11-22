Украину в понедельник ждут ночные морозы и дожди: свежий прогноз
Западные области накроют дожди
Также в этот регион придет похолодание
Погода в Украине в понедельник, 23 ноября, будет холодной почти везде, также ожидаются дожди.
По данным Украинского гидрометцентра, днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
Небольшие дожди пойдут в западных областях, на остальной территории без осадков.
На дорогах Левобережья гололедица.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 тепла до 3 мороза, в Карпатах 4-10 мороза.
Днем в большинстве областей от 0 до 6 градусов тепла, на юге до +9.
В Киеве в понедельник без осадков, ночью от 0 до 2 тепла, днем +4 +6.
Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду на декабрь. По его словам, месяц будет морозным, однако ожидается и плюсовая температура.