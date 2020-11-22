Украину в понедельник ждут ночные морозы и дожди: свежий прогноз

Погода в Украине в понедельник, 23 ноября, будет холодной почти везде, также ожидаются дожди.

По данным Украинского гидрометцентра, днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Небольшие дожди пойдут в западных областях, на остальной территории без осадков.

На дорогах Левобережья гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 тепла до 3 мороза, в Карпатах 4-10 мороза.

Днем в большинстве областей от 0 до 6 градусов тепла, на юге до +9.

В Киеве в понедельник без осадков, ночью от 0 до 2 тепла, днем +4 +6.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду на декабрь. По его словам, месяц будет морозным, однако ожидается и плюсовая температура.