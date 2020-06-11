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11 июня • обновлено в 09:46
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Украину накрыли смерчи, страна превращается в Техас: метеорологи дали объяснение

1.8т
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Ученые объяснили, что нехарактерные для Украины смерчи случаются все чаще из-за резкого изменения температуры за короткий промежуток времени.

Как говорится в сюжете ТСН, за последние 3 месяца в разных регионах Украины было отмечено пять смерчей. Их видели на Днепропетровщине, Донетчине, Николаевщине.

Синоптики подтвердили, что количество стихийных бедствий растет из года в год. Они объясняют это глобальным изменением климата.

Украину накрыли смерчи, страна превращается в Техас: метеорологи дали объяснение

Украину накрыли смерчи, страна превращается в Техас: метеорологи дали объяснение

Большинство зафиксированных в Украине смерчей не представляет реальной опасности для людей, инфраструктуры и сельского хозяйства в отличии от, например, американского Техаса. Однако были и исключения.

В прошлом году из-за атмосферных вихрей в трех селах Житомирской области вводили чрезвычайное положение, а два года назад под Одессой в воздушную воронку попал 14-летний парень.

По мнению ученых, смерчи возникают из-за резкого перепада температур, а именно такая погода в последние недели стоит в Украине. Поэтому метеорологи посоветовали гражданам быть осторожными при встрече с необычным природным явлением.

"Единственное, если в Америке люди роют убежища, чтобы прятаться от торнадо, у нас не нужно еще их рыть. Просто быть осмотрительными. Классически люди прячутся под мостами. Чтобы тебя вверх не подняло. Потому что бывает, машины поднимает", – сказал начальник отдела метеорологических прогнозов Владислав Билык.

Не стоит сразу хвататься за телефон, чтобы снять стихию на видео, рекомендуют специалисты.

"Отойти от окон, отключить электричество. Там наблюдается перепад давления – просто взрываются банки с консервацией, известны случаи когда из кур просто выдергивались перья", – рассказала заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителям Скадовска и Хорлов в Херсонской области удалось заснять крупные смерчи, которые пронеслись над их населенными пунктами.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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