Украинцы выступили против русского языка в качестве государственного – опрос

64,5% жителей Украины считают, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком, а русский язык может свободно использоваться.

Как говорится в результатах соцопроса, проведенного совместно Центром Разумкова и Центром "Социс", 17,7% респондентов заявили, что украинский язык должен быть государственным, а русский может быть официальным в некоторых регионах Украины.

Еще 15,2% опрошенных считают, что оба языка должны быть государственными в Украине.

При этом 2,6% не определились с ответом.

Опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проведен 21-28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов.

razumkov.org.ua

Напомним, вВерховной Раде вновь подняли тему русского языка и его изучения в школах и вузах Украины. Соответствующий проект закона зарегистрировали нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин.

Подробнее о вероятности возвращения русского языка в украинские школы – в материале OBOZREVATEL.