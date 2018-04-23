Украинцы все чаще предпочитают кремирование захоронению - Кабмин

Украинцы все чаще склоняются к кремации вместо традиционного погребения, и эта тенденция с каждым годом растет.

Об этом сообщила начальник отдела коммунального обслуживания Министерства регионального развития Ольга Божко в эфире канала "UA: Первый", передает "Украинская правда".

"В 2017 году 61% умерших в столице были кремированы в соответствии с их волеизъявлением", – сказала она.

Чиновница уточнила, что существует катастрофическая нехватка мест для захоронений. В частности, в крупных городах.

"28 кладбищ в черте города Киева официально носят статус закрытых. Это означает, что похоронить на этом кладбище человека можно только если происходит подзахоронение, то есть когда близкий родственник там уже похоронен", – отметила она.

В то же время Божок уточнила, что эта тенденция наблюдается в больших городах, а не на периферийной территории Украины.

"Возможно, просто из-за отсутствия крематориев. На всю Украину их всего три: в Киеве, Харькове и Одессе. В этих трех городах тенденция кремации растет, но в других городах... С той же самой Полтавы везут в Харьков. Это просто дорогостоящая перевозка", – предположила она.

По ее словам, что "есть очень много людей в Днепре, Запорожье, которые хотят быть похоронены путем кремации, но у них нет такой возможности, потому что нет крематориев".

"Почему их нет? Поскольку при законодательстве они могут быть только коммунальной собственности, то есть за средства местных бюджетов, не имеют таких средств", – сказала чиновница.

Божок подчеркнула, что даже Киеву пока не хватает одного крематория.

"Нужно строить второй, более современный и безвреден для окружающей среды. Везде в мире крематории частные", – подытожила она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Верховную Раду был внесен законопроект, предлагающий ввести практику биозахоронения умерших.