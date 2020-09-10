Украинцы восприняли решение ТКГ о проверке позиций ВСУ как унижение и предательство

Украинцы негативно отреагировали на решение Трехсторонней контактной группы о проведении инспекции позиций ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области после угроз террористов нанести по ним удар.

Политики, военнослужащие, журналисты расценили это как унижение и предательство.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что такие договоренности являются ничем иным, как выполнением требований террористов.

"Угрожают обстрелять наши укрепления – пускаем туда с проверкой. Требовать хотя бы зеркального разрешения, так понимаю, даже не думали. Будут угрожать терактами в Киеве – пустим сюда? 40-миллионная страна с сильным войском унижается перед московскими головорезами", – написала она.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что Верховная Рада должна немедленно отреагировать на это.

Facebook.Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Бывший командир взвода батальона специального назначения Национальной гвардии "Донбасс" Дмитрий Бабкин считает, что Украина прогнулась перед российскими террористами, принял такое решение.

"Мы в 2014-м зарубились не на страх, а на смерть, с тогда еще сильной Россией. Зачем сейчас прогибаться, когда российский "колос" расшатался на своих глиняных ногах и стало очевидно, что он доживает свой последний срок?" – задался он вопросом.

Facebook Дмитрия Бабкина.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев был более резок в высказываниях и назвал решение ТКГ "преступным" и "предательским".

"Только законченная тварь могла разрешить террористам инспектировать наши вооруженные силы. Только тот, кто не понимает, что убийц домой не пускают, мог согласиться на преступное решение", – подчеркнул он.

Facebook Владимира Арьева.

Военнослужащий 23-го отдельного мотопехотного батальона "Хортица" Сергей Гнездилов призвал украинцев защитить своих защитников.

"Уже завтра может случиться так, что наши позиции будет "патрулировать" враг. Открыто, санкционированно будет тут ходить с наклейкой "ДНР" и российским паспортом. Извините, но это дно. Единственное, к чему я хочу призвать вас: украинцы, защитите своих военных. Если этот форпост будет пройдет, разрушенные и соженные Пески станут вашей суровой реальностью. Защитите военных в то время, когда они защищают вас", – обратился он.

Facebook Сергея Гнездилова.

Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев назвал решение ТКГ "унижением военнослужащих, ветеранов и всей Украины".

"Приветствую в Украине каждого 200-го представителя российских оккупантов. Любых других – нет. Это будет унижением для наших военных, ветеранов и всей Украины. Внутри и в мире. Это будет начало сдачи нашего суверенитета, за который заплачено кровью", – написал он.

Facebook Айдера Муждабаева.

В свою очередь блогер Антон Хондза напомнил, что у княгини Ольги "был отличный опыт общего мониторинга с древлянами".

"Можно позаимствовать некоторые дипломатические приемы", – отметил он.

Facebook Антона Хондзы.

Также в сети появилось несколько демотиваторов на тему инспектирования позиций ВСУ.

Украинцы восприняли решение ТКГ о проверке позиций ВСУ как унижение и предательство

Украинцы восприняли решение ТКГ о проверке позиций ВСУ как унижение и предательство

Украинцы восприняли решение ТКГ о проверке позиций ВСУ как унижение и предательство

Украинцы восприняли решение ТКГ о проверке позиций ВСУ как унижение и предательство

Украинцы восприняли решение ТКГ о проверке позиций ВСУ как унижение и предательство

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская сторона согласилась на инспекцию позиций ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области. Как отметили в Офисе президента, на это пошли, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций. Юридически ее будет проводить посредник – ОБСЕ, а не стороны конфликта, однако в сопровождении представителей сторон.

Договоренности были достигнуты на срочном заседании Трехсторонней контактной группы после того, как главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин пригрозил обстрелять эти позиции. Он обвинил ВСУ в том, что военные якобы передвинули инженерные сооружения в нарушение договоренностей о перемирии.

После решения ТКГ он отменил свой приказ на атаку.

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