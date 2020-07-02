Украинцы пренебрежительно относятся к карантину, пока кто-то из семьи не попадает в реанимацию, – Ляшко

Украинцы не соблюдают карантинные ограничения, пока кто-то из их родных не заболеет и не попадет в реанимацию.

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Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик По Живому" на hromadske. Он призвал людей придерживаться противоэпидемических норм.

"Люди пренебрежительно относятся к коронавирусу и к карантинным мероприятиям, пока кто-то из семьи не заболеет и не попадает в реанимационное отделение. Поэтому не нужно пренебрегать карантинными мероприятиями, нужно выполнять противоэпидемические нормы, несмотря на то, что происходит вокруг", – сказал Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине штраф за неношение маски в общественном месте для физлиц будет составлять от 170 до 255 гривен, а для юрлиц – от 3400 до 5100 грн.