Украинцы – о катастрофе Ан-26: летчики не умирают, они улетают и не возвращаются

Украинцы с большим потрясением восприняли новость о катастрофе самолета Ан-26 в Харьковской области, которая унесла жизни 26 курсантов и офицеров.

На своих страницах в Facebook соболезнования по поводу трагедии выразили известные политики, ветераны, военные, лидеры мнений. Они отметили, что это – огромная потеря для всего украинского народа.

"Летчики не умирают – они летят и не возвращаются", – отметил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Также слова скорби высказал лидер ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Он написал, что от страшной вести разрывается сердце.

"Выражаю искренние соболезнования родителям, которые в миг потеряли своих детей, родным и близким, студентам-сокурсникам и преподавателям. Пусть Господь поддержит вас и даст твердости духа пережить боль потери. Мои же молитвы сегодня об упокоении душ верных Украины, с которыми еще в октябре прошлого 2019 года в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба мы общались о Евангельской любви", – подчеркнул духовный лидер.

"Пусть Бог примет их в Своих небесных обителях. Вечная память и вечный покой погибшим военным летчикам и курсантам!" – добавил Епифаний.

На гибель молодых защитников отреагировал и ветеран войны на Донбассе, блогер Александр Морозов. "Выражаю слова скорби, тем кто погиб, и родным, тем, кто понес потерю. Мальчишки-курсанты, это наше будущее, наш надежный щит нашего неба... К сожалению, они уже там", – поделился печалью бывший десантник.

Со своей стороны экс- глава МИД Павел Климкин написал, что для него катастрофа Ан-26 стала сплошным шоком.

"Словно тебя бьют по голове и невозможно оправиться. Никогда нельзя привыкнуть к потерям на поле боя, но тем более – во время тренировок. Родным и близким – сочувствие, тем, кто работает на месте трагедии, – пусть Бог помогает. Должны понять, что и как произошло, и не допустить повторения этого в будущем. Вечная память всем нашим ребятам", – отметил бывший министр.

Печалью по поводу трагедии поделилась также журналистка Валентина Быкова. "Ушли на небо. Покойтесь с миром, ребята", – обратилась женщина к павшим Героям.

Не менее трогательные слова погибшим курсантам и офицерам посвятил бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших курсантов и офицеров экипажа Ан-26. Это страшная трагедия для всей Украины и Вооруженных сил. Их души навсегда останутся в небе, которое они защищали. Молимся за них", – говорится в его заметке.

К сочувствию среди прочих присоединился бывший министр обороны Украины Степан Полторак. "Ужасная трагедия на Харьковщине... Мои искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших", – написал экс-министр в комментарии.

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