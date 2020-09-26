Умер один из курсантов, выживших в катастрофе самолета АН-26
Скончавшийся курсант находился в больнице в крайне тяжелом состоянии
Всего погибли 23 человека, один пострадал, поиски еще трех человек продолжаются
Один из курсантов, выживших в авиакатастрофе АН-26 возле Чугуева, умер в реанимации больницы Харькова.
Как сообщается на официальном сайте ГСЧС Украины, по состоянию на 10:50 умер пострадавший, который находился в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Всего погибли 23 человека, один пострадал, поиски еще трех человек продолжаются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Президент Владимир Зеленский приехал на место падения Ан-26 и объявил 26 сентября днем траура в Украине.