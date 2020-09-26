Зеленский приехал на место падения Ан-26 и объявил траур в Украине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 сентября прибыл на место катастрофы военного Ан-26 в Чугуеве под Харьковом. Он объявил воскресенье днем национального траура.

Соответствующее видео обнародовали на Telegram-канале "Харьков 1654". Авторы уточнили, что с президентом был глава Харьковской ОГА Алексей Кучер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В свою очередь Telegram-канал "ВЕХА (Харьков)" сообщил, что Зеленский с журналистами общаться отказался. Он лишь сказал пару слов по поводу того, что очень сожалеет о случившемся.

С главой государства на Харьковщину прибыл главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Позже пресс-служба президента сообщила, что Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.

"В связи с трагедией, случившейся в результате крушения военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем траура", – говорится в документе.

Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура", – заявил президент.

Как сообщалOBOZREVATEL, сразу после катастрофы Ан-26 25 сентября Зеленский пообещал срочно создать комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Президент отметил, что его глубоко ранило произошедшее.