Главная Новости
12 марта • обновлено в 11:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украинцы могут уйти в отпуск из-за карантина с 12 марта: кому разрешат

2.3т
Читать материал на украинском

Во время карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, который введен с 12 марта по 3 апреля, украинцы могут взять неоплачиваемый отпуск для ухода за ребенком.

Как говорится в пункте 3-1 части 1 статьи 25 Закона № 504 "Об отпусках", отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на период объявления карантина на соответствующей территории.

По закону, отпуск без сохранения зарплаты по желанию работника предоставляется в обязательном порядке матери или другому лицу, совершающему уход за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина.

Украинцы могут уйти в отпуск из-за карантина

Украинцы могут уйти в отпуск из-за карантина

fakty.ua

Право на отпуск на период объявления карантина имеют:

  • мать;

  • отец;

  • бабушка;

  • дедушка;

  • другие родственники, которые фактически присматривают за ребенком;

  • лицо, усыновившее ребенка;

  • лицо, взявшее под опеку ребенка;

  • один из приемных родителей;

  • один из родителей-воспитателей.

Период, на который объявлен карантин, должен быть подтвержден документально, поэтому важно взять справки из учебных заведений (о карантине) или копии приказов о приостановлении учебного процесса.

Кроме того, для того, чтобы взять отпуск на время карантина в Украине, к заявлению нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий соответствующий статус работника (заявление работника о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на период объявления карантина).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги