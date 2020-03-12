Украинцы могут уйти в отпуск из-за карантина с 12 марта: кому разрешат

Во время карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, который введен с 12 марта по 3 апреля, украинцы могут взять неоплачиваемый отпуск для ухода за ребенком.

Как говорится в пункте 3-1 части 1 статьи 25 Закона № 504 "Об отпусках", отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на период объявления карантина на соответствующей территории.

По закону, отпуск без сохранения зарплаты по желанию работника предоставляется в обязательном порядке матери или другому лицу, совершающему уход за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина.

Украинцы могут уйти в отпуск из-за карантина fakty.ua

Право на отпуск на период объявления карантина имеют:

мать;

отец;

бабушка;

дедушка;

другие родственники, которые фактически присматривают за ребенком;

лицо, усыновившее ребенка;

лицо, взявшее под опеку ребенка;

один из приемных родителей;

один из родителей-воспитателей.

Период, на который объявлен карантин, должен быть подтвержден документально, поэтому важно взять справки из учебных заведений (о карантине) или копии приказов о приостановлении учебного процесса.

Кроме того, для того, чтобы взять отпуск на время карантина в Украине, к заявлению нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий соответствующий статус работника (заявление работника о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на период объявления карантина).

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.

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