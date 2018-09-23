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Украинцы массово умирают из-за популярного лакомства: МОЗ забил тревогу  

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В текущем году по состоянию на 21 сентября от отравления грибами в Украине пострадали 174 человека, 11 из которых умерли.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Министерства здравоохранения.

В ведомстве также дали совет, как уберечь себя от таких отравлений.

"Самый действенный совет, который полностью убережет вас от отравления грибами, – откажитесь от употребления дикорастущих грибов. Абсолютно противопоказано употребление грибов для детей до 12 лет, женщин в период беременности и грудного вскармливания, людей преклонного возраста", – говорится в сообщении.

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Но если без лесных грибов обойтись нельзя, то лучше не покупать их на стихийных рынках.

"А если собираете грибы самостоятельно, не берите подозрительные грибы, слишком молодые или старые, а также растущие вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий", – добавили в Минздраве.

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Кроме того, употреблять грибы можно только в первые сутки после сбора, а в случае появления симптомов отравления нужно сразу обращаться к врачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Киеве за сутки грибами отравились 6 человек.

Место
Украина
Объекты
отравлениесмерть
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