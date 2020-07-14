Украинцы массово рванули в Европу: журналист показал толпы на границе с Венгрией

Во вторник, 14 июля, на границе Украины с Венгрией образовались огромные очереди из украинцев, которые направлялись за рубеж.

Журналист Виталий Глагола опубликовал в свой Телеграм-канал фото очередей на КПП "Чоп-Захонь" и "Лужанка".

По его словам, на "Чоп-Захонь" застряли больше 200 авто, а на "Лужанке" украинцы пешком массово пересекали границу. На снимках видно, что люди стоят в огромной очереди, не соблюдая дистанцию. Кроме того, практически все без масок на лице.

Очереди на границе с Венгрией Телеграм\Виталий Глагола

Очереди из украинцев на границе с Венгрией Телеграм\Виталий Глагола

Глагола добавил, что такое массовое скопление можно объяснить тем, что Венгрия с 15 июля вводит новые ограничения на своих границах – въезд для иностранцев из стран с высоким распространением COVID-19 будет закрыт.

"Обязательная самоизоляция также распространяется на иностранцев, прибывающих в Венгрию с "желтой зоны", а вот иностранцы из "красной зоны" в Венгрию попасть не смогут. Украинцы в "красной зоне". Однако, ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также транспортников, представителей бизнеса, которые едут в командировку", – пояснил журналист.

Очереди на КПП "Чоп-Захонь" Телеграм\Виталий Глагола

Очереди из авто на КПП "Чоп-Захонь" Телеграм\Виталий Глагола

Очереди на КПП с Венгрией Телеграм\Виталий Глагола

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, в которые могут въезжать украинцы, увеличилось до 25.