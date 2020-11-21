Украинцу пришлось продать машину для спасения больных COVID-19 родителей

Михаил Беспалый из города Сумы залез в огромные долги, чтобы вылечить родителей от коронавируса (COVID-19).

Как пишет "ВВС Украина", в день на лечение шло по 2 тысячи гривен, в конце концов мужчине пришлось продать машину.

"Папа заболел в начале октября. Долго не могли сбить температуру. КТ выявило более 60% поражения легких, он не мог дышать. Потом заболела мама, потеряла сознание на улице", – рассказал Беспалый.

Отец Михаила оказался в больнице, состояние мамы было легче – ее оставили лечить дома.

"В больнице отцу сразу дали кислород. Если бы подождали еще немного, не знаю, что бы с ним было дальше", – вспоминает мужчина.

С того дня у него начался ежедневный объезд аптек Сум. В больнице давали новые списки лекарств, и сын по всему городу искал их отцу.

"Бесплатного ничего не было. Покупать приходилось все – от капельниц и физрастворов до антибиотиков. В день шло по 2000 гривен. Но я этих денег тогда не считал и о деньгах тогда не думал. Просто хотел сделать все, чтобы родители выжили", – отметил Михаил.

По его словам, все деньги, которые были дома, пошли на лечение, дальше брал в долг, просил о материальной помощи на работе.

"В конце концов продал свою машину, рассчитался с долгами. Слышал, сколько выделяют денег на ковидних пациентов, где эти деньги? Я все покупал сам", – подчеркнул мужчина.

Сейчас его отца уже выписали из больницы, но ему все еще трудно дышать.

Более 35 тысяч гривен потратил на лечение и реабилитацию после COVID-19 в Киеве общественный активист и председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он болел месяц, из которых 18 дней провел в больнице.

ПЦР-тесты, антибиотики, препараты от сгущения крови были за средства медучреждения. Остальные лекарства – витамины, пробиотики, препараты для поддержания сердца и снижения давления Попенко покупал самостоятельно.

По закону, если больной с COVID-19 попал в больницу, в которой оказывается медицинская помощь пациентам с коронавирусом, полностью покрывать это лечение должно государство. Речь идет о так называемом "ковидном пакете" из фонда по борьбе с COVID-19, который еще весной сформировала Верховная Рада и на который выделили 66 млрд гривен.

Если у пациентов требуют деньги за то, что оплачено из бюджета, в Национальной службе здоровья Украины советуют писать официальную жалобу. Как это сделать правильно, можно узнать по бесплатному номеру контакт-центра 16-77.

В больнице Сум, где лечили Беспалого, отказались комментировать то, что пациенту пришлось покупать полностью все – от антибиотиков до капельниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нацслужбе здоровья заявили о нехватке 5,6 млрд грн больницам для пациентов с COVID-19.