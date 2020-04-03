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3 апреля • обновлено в 16:25
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Украинцев за нарушение карантина будут отправлять в обсерватор

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В Украине тех, кто нарушит самоизоляцию дважды, будут принудительно отправлять в обсерватор.

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Такие изменения в постановление №211 о мерах карантина в Украине Кабинет министров утвердил 2 апреля.

В Украине ввели новое наказание за нарушение карантина

В Украине ввели новое наказание за нарушение карантина

Getty Images

Согласно документу, обязательной госпитализации в обсерваторы, которые определяются областными, Киевской городской государственными администрациями, подлежат лица, которые не могут соблюдать требования самоизоляции, а также те, кто дважды нарушил условия самоизоляции.

Кроме того, обязательной обсервации подлежат лица, имевшие контакт с больными или имеющие признаки инфицирования COVID-19 и отказывающиеся от медицинского обследования по направлению лечащего врача.

Детей до 12 лет будут госпитализировать вместе с одним из родителей.

Срок обсервации составит 14 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и объявил об усилении карантинных мер из-за коронавируса.

Среди прочего, запрещается с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора; перемещение группой лиц более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей); пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей и т.д.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины вирус
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злой укр
злой укр
чего там мелочится-сразу к стенке и расстрел.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
злой укр, макака-мутант, согласен, вперёд-с разбега бошкой об стенку, не так штырить тебя будет
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