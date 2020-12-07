Украинцев разделили на три группы по срочности вакцинации от COVID-19
В Министерстве здравоохранения Украины выделили три группы украинцев, которые необходимо вакцинировать от коронавирусной болезни (COVID-19).
Как рассказал в интервью LIGA.net и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, в эти группы входят 20 млн человек.
Группа 1:
Медработники, включая тех, которые работают в стационарах, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19;
Военнослужащие ВСУ, которые участвуют в операции Объединенных сил;
Работники социальной сферы;
Лица, находящиеся в спецучреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.);
Персонал спецучреждений (интернатов, домов ребенка, домов престарелых и т.д.).
Эта группа будет вакцинироваться при крайне низком доступе к вакцинам, когда их количество в Украине будет не более 10% от общего количества населения.
Группа 2:
Люди в группе медицинского риска (больные от 60 лет);
Работники учреждений образования, включая персонал дошкольных, средних, средне-технических и высших учебных заведений;
Работники структур, обеспечивающих безопасность государства, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, МИД, МВД;
Люди с мест лишения свободы и следственных изоляторов;
Персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.
Эта группа будет вакцинироваться при низком доступе к вакцинам, когда их количество будет с 11% до 20% от населения.
Группа 3:
Люди в группе медриска (больные от 18 до 59 лет);
Другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют более высокий риск заболевания коронавирусной болезни COVID-19, не вошедшие в перечень выше.
Эта группа будет вакцинироваться при умеренной доступности вакцин, когда их количество будет 21-50% от всего населения.
По словам Кузина, если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, например, медики, то вакцина пойдет следующим по уровням группам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
американскую вакцину от коронавируса производства компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США. Ее доставкой занимается авиакомпания United Airlines. Это делается для того, чтобы вакцинация началась быстрее.
В частности, препарат уже доставили в американский штат Мичиган и европейскую Бельгию. Вскоре его получит штат Висконсин (США), а также Германия.
С 8 декабря в Великобритании начнется вакцинация против COVID-19.
В СНБО рассказали, что в Украине вакцина от коронавируса появится в следующем году.