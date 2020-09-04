Украинцев призвали вакцинироваться от гриппа: иначе – коллапс с СOVID-19

Врачи и медицинские эксперты обратились к украинцам с призывом сделать прививку от гриппа, чтобы еще больше не усугубить эпидемиологическую ситуацию в период пандемии COVID-19.

Кроме того, как сообщается в сюжете "Фактов ICTV", никуда в стране не делась и угроза таких болезней, как корь, коклюш и полиомиелит. Поэтому вакцинация от них также крайне необходима (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда будет эпидемия гриппа, это будет массовая заболеваемость, соответственно, иммунитет людей будет ослаблен и тогда может скорее и тяжелее протекать коронавирус. Будет большая активизация его, будет большее количество больных", – предупредила об опасности сезонных заболеваний педиатр Оксана Гайдукевич.

Показательно, что в 2019 году от гриппа вакцинировались примерно 300-400 тысяч украинцев. В этом году Минздрав хочет увеличить показатель до 1,5 млн и закупить за государственный счет вакцины для групп риска. Прежде всего речь идет о врачах и учителях. Остальным же желающим придется приобрести препарат за свой счет. Чтобы вакцины на рынке было достаточно, с поставщиками договариваются. Но пока заказали мало.

"Насколько я понимаю, в этом году таких вакцин от гриппа будет где-то 700 000 доз. Поэтому я очень советую всем поторопиться, вовремя вакцинироваться", – подчеркнула медицинский эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре общественного здоровья заверили, что в Украине к эпидсезону 2020-2021 годов будет поставлено 665 000 доз вакцин от гриппа четырех видов. В целом украинцы смогут получить вакцины двух видов – трехвалентную и четырехвалентного. Эксперты отметили, что вакцинация – лучший способ профилактики сезонных заболеваний.

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