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8 февраля • обновлено в 07:43
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Украинское село и рынок земли: названы гости новой программы "Свободы слова Савика Шустера"

4.7т
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В пятницу, 7 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят открытие рынка земли.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.

В студии развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

"Свобода слова Савика Шустера" в ефире 7 февраля в 21:00

"Свобода слова Савика Шустера" в ефире 7 февраля в 21:00

Скриншот видео

Новости
Коронавирус, борьба за выживание: названы темы и гости нового эфира "Свободы слова Савика Шустера"

  • Какое будущее ожидает украинские села?

  • Что унаследуют будущие поколения, если открыть рынок земли?

Участие в обсуждении примут:

  • Леонид Кравчук, Президент Украины (1991 - 1994),

  • Витольд Фокин, Премьер-министр Украины (1990 - 1992) (прямое включение),

  • Александр Мороз, председатель Верховной Рады Украины (1994 - 1998; 2006 - 2007),

  • Давид Арахамия, Председатель фракции "Слуга народа",

  • Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина",

  • Николай Сольский, народный депутат, "Слуга народа", председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики,

  • Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли,

  • Юрий Бойко, Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За Жизнь",

  • Даниил Пасько, председатель Наблюдательного Совета компании Allseeds.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земли.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

  • Ко второму чтению в законопроект о рынке земли внесли 4 тысячи правок. Процедуру рассмотрения данных поправок определят в сессионном зале.

  • До этого Арахамия признавал, что голосование за земельный закон может затянуться. Однако, по его словам, 6 февраля в парламенте ожидалась “земельная ночь”. Отмечалось, что нардепы намерены голосовать “до победы” и планируют завершить работу к 3-4 утра пятницы.

  • 6 февраля Арахамия заявил, что Верховная Рада в ближайшее время не сможет запустить рынок земли в Украине

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Откуда только не выгоняли этого прoдaжного жuдёнкa... А у нас, в Украине оно прижилось...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Так а что тут обсуждать? Грабеж есть грабеж. Тем, кто равнодушен к факту отсутствия официального определения для своего народа факту отсутствия не только имени, но и имущества надо привыкать. Бомжам и участь бомжиная
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