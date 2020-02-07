Украинское село и рынок земли: названы гости новой программы "Свободы слова Савика Шустера"

В пятницу, 7 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят открытие рынка земли.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.

В студии развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

"Свобода слова Савика Шустера" в ефире 7 февраля в 21:00 Скриншот видео

Какое будущее ожидает украинские села?

Что унаследуют будущие поколения, если открыть рынок земли?

Участие в обсуждении примут:

Леонид Кравчук , Президент Украины (1991 - 1994),

Витольд Фокин , Премьер-министр Украины (1990 - 1992) (прямое включение),

Александр Мороз , председатель Верховной Рады Украины (1994 - 1998; 2006 - 2007),

Давид Арахамия , Председатель фракции "Слуга народа",

Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батькивщина",

Николай Сольский , народный депутат, "Слуга народа", председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики,

Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли,

Юрий Бойко , Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За Жизнь",

Даниил Пасько, председатель Наблюдательного Совета компании Allseeds.

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