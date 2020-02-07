Украинское село и рынок земли: названы гости новой программы "Свободы слова Савика Шустера"

В пятницу, 7 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят открытие рынка земли.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.
В студии развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
"Свобода слова Савика Шустера" в ефире 7 февраля в 21:00
Скриншот видео
Какое будущее ожидает украинские села?
Что унаследуют будущие поколения, если открыть рынок земли?
Участие в обсуждении примут:
Леонид Кравчук, Президент Украины (1991 - 1994),
Витольд Фокин, Премьер-министр Украины (1990 - 1992) (прямое включение),
Александр Мороз, председатель Верховной Рады Украины (1994 - 1998; 2006 - 2007),
Давид Арахамия, Председатель фракции "Слуга народа",
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина",
Николай Сольский, народный депутат, "Слуга народа", председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики,
Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли,
Юрий Бойко, Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За Жизнь",
Даниил Пасько, председатель Наблюдательного Совета компании Allseeds.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земли.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
Ко второму чтению в законопроект о рынке земли внесли 4 тысячи правок. Процедуру рассмотрения данных поправок определят в сессионном зале.
До этого Арахамия признавал, что голосование за земельный закон может затянуться. Однако, по его словам, 6 февраля в парламенте ожидалась “земельная ночь”. Отмечалось, что нардепы намерены голосовать “до победы” и планируют завершить работу к 3-4 утра пятницы.
6 февраля Арахамия заявил, что Верховная Рада в ближайшее время не сможет запустить рынок земли в Украине
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