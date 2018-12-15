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''Украинский Моисей'': среди украинцев ажиотаж из-за поступка Филарета

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Украинцы выразили благодарность бывшему предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету за решительный шаг для предоставления Автокефалии.

В социальных сетях пользователи активно делятся восторженными отзывами о бывшем главе УПЦ КП, который теперь станет первым членом Синода.

"Моисей украинской поместной церкви! Вывел народ из пустыни, но сам не стал на землю обетованную (не возглавил церковь). Патриарх, украинец величия духа. Спасибо за этот путь", – написал активист Евромайдана Роман Орищенко.

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган выразила уважение к Филарету: "Почетный Патриарх. Мудрость. Уважение".

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"Надо сказать о человеке, который провел идею украинской поместной церкви буквально на себе. О том, кто прошел через лживые московские анафемы и смог создать организационную основу церкви, без которой ни об одном Томосе сегодня бы не было речи. Так, он делал это не один – но именно он был духовным лидером и наставником. Патриарх Филарет сегодня показал, что такое настоящая любовь к Украине и чувство ответственности. Это пример всем нам, в том числе политикам, которые часто из-за гордыни тянут общее дело на дно", – написал Андрей Ильенко.

Столичный активист Юрий Палийчук напомнил, что именно Филарет большее 20 лет развивал церковь, будучи под анафемой, и все равно довел дело до конца, несмотря на возраст.

"Филарет – Большой Человек и Большой Украинец. Его заслуга, что сегодня мы имеем церковь. Это он более 20 лет развивал ее, будучи под анафемой. Бог дал ему силы и ума в таком почтенном возрасте довести дело до конца и отдать престол младшему. Всех православных друзей поздравляю с большим событием. Мы греко-католики вас очень болели", – написал он.

"Патриарху Филарету – респектище! Посвятить жизнь борьбе, выстоять в тяжелые времена и в решающий момент не дать разгуляться гордыне, "снять корону" и одевшись в обычного монаха отойти в сторону, чтобы не потерять дело своей жизни, а передать ее молодым – это путь, достойный самого высокого уважения! В исторические времена живем", – написал Евгений Сойкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря на Объединительном Соборе в Киеве была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава, 39-летний епископ Епифаний. Теперь Украина должна получить Томос от Вселенского патриархата.

Патриарх новой украинской церкви поблагодарил Филарета, отметив его колосальный вклад. Он рассказал, что теперь экс-глава УПЦ КП будет помогать развивать единую поместную украинскую православную церковь.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх ФиларетМитрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
ТомосУПЦ КП
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
28 рокив водил Варфоломей окраинцев по пустыне, но почему, сука, не привел их туда, где есть нефть, газ или хотя бы золото?
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Боже єдиний нам Україну храни,дай мир в Україні і вибий всю нечисть ворожу...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Шабаш сатанистов))))
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