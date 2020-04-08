Украинские туристы, которые застряли в Непале из-за жестких карантинных мер в связи с коронавирусом, вылетают на Родину.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. Он поблагодарил за помощь в решении проблемы немецких дипломатов.

"Наконец-то! Общими усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо дипведомствам Германии за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание", – написал он.

Украинцы из Непала возвращаются домой Twitter Егора Божка

Украинцы в Непале Twitter Егора Божка

Детали эвакуации украинцев из Непала также рассказали на официальной странице МИД в Facebook. Так, по состоянию на утро 8 апреля 18 граждан уже вылетели специальным авиарейсом по маршруту Катманду – Доха – Мюнхен. Далее украинцы вернутся в Украину через Минск. В министерстве отметили, что спецрейс организовало правительство Германии.

Эвакуация украинцев из Непала Facebook МИД Украины

Эвакуация украинцев из Непала Facebook МИД Украины

Эвакуация украинцев из Непала Facebook МИД Украины

"Возможность отправить на нем как можно больше граждан Украины – результат больших усилий дипломатов как в Киеве, так и за рубежом. Все началось с личного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой Хайко Маасом. Далее – постоянная координация между МИД Украины, посольствами Украины в ФРГ, Индии, Генеральным консульством Украины в Мюнхене и нашими гражданами, которые планировали вернуться этим рейсом", – отмечается в сообщении.

Сейчас в Непале остается еще по меньшей мере 21 гражданин Украины. Однако посольство Украины в Индии продолжает оказывать им помощь в рамках программы "Защита".

Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую @GermanyDiplo за допомогу, дякую українським дипломатам в Києві і за кордоном за чергове професійно виконане завдання. https://t.co/7mSlXbXZWx — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 8, 2020

Как собщал OBOZREVATEL:

6 апреля стало известно, что 35 украинских альпинистов две недели не могли улететь из Непала и попасть домой. Путешественники были готовы за свой счет вылететь из Катманду, а также пройти обсервацию.

Украинцы вылетели из Киева 6 марта и направились к Эвересту, чтобы подняться на гору. На момент вылета никто не знал, что из-за COVID-19 будет закрыто воздушное пространство, а вернуться домой будет так сложно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!