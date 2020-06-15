Украинские врачи теряют сознание в клеенчатых костюмах без вентиляции: эпидемиолог рассказал о нечеловеческих условиях

В Украине по-прежнему нет должных средств индивидуальной защиты для врачей, которые борются с коронавирусом, а также вентиляционной системы в больницах.

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Как рассказал в комментарии изданию "Гордон" руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, нет необходимости закупать костюмы биологической безопасности, если отсутствуют качественные респираторы.

"Кто-нибудь подготовился к лету? В каких условиях сейчас работают врачи, я даже передать это не могу. В "грязной" зоне, где находятся пациенты с COVID-19, врач работает два-три часа в костюме биозащиты. Тепловые удары у медработников каждый день", – отметил он.

По словам Александрина, в отделениях нет ни нормальной вентиляционной системы, ни кондиционеров, а персоналу надо ходить в клеенчатых костюмах.

"Это вообще реально ходить в такой экипировке, когда в отделении 30°С? Они сознание теряют на рабочем месте. Хоть кто-нибудь выделил деньги на то, чтобы поставить кондиционеры и наладить вентиляцию? Нет. Зато все пиарятся на закупке костюмов биологической безопасности, перчатках, ИВЛ, которые в таком количестве не нужны", – добавил эпидемиолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, винфекционных больницах Украины возник хаос после того, как туда начали отправлять всех с подозрением на воспаление легких и небольшой температурой. Медицинские учреждения заполнены, а врачи падают с ног.