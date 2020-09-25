Украинская Википедия ограничила ссылки на пропагандистов и сайты-фейкометы. Список
Всего в списке 26 сайтов, среди которых – сайты телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne, "Наш", а также "Страна", "Знай.юа", "Политека"
Сюда же отнесены кремлевские пропагандисты РИА Новости, "Известия", РБК, "Комсомольская правда", "КП в Украине" и другие
Отныне любое изменение с использованием таких сайтов будет выдавать предупреждение перед сохранением
Украинская Википедия ограничила редактирование материалов с использованием ряда пропагандистских сайтов.
Как сообщил в Twitter администратор украинской Википедии Назар Токарь, отныне любое изменение с использованием таких сайтов будет выдавать предупреждение перед сохранением.
"Если это не повлияет на статистику, следующим шагом может быть блокирование", – пояснил он.
По словам Токаря, всего в списке 26 сайтов, среди которых сайты телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne, "Наш", а также "Страна", "Знай.юа", "Политека".
Сюда же отнесены кремлевские пропагандисты РИА Новости, "Известия", РБК, "Комсомольская правда", "КП в Украине" и другие.
Пользователи в комментариях одобрили такой шаг украинской Википедии и начали советовать многие другие сайты, которые стоит добавить в этот список.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в английской версии Википедии исправили написание столицы Украины Киева с "Kiev" на "Kyiv".