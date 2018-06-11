"Мы обошли ФСБ": волонтер о встрече с Патриархом и о том, когда Украина получит поместную церковь

Украина еще на шаг приблизилась к созданию собственной поместной церкви. По крайней мере, в этом убеждены общественные активисты, которые на этих выходных посетили резиденцию Вселенского Патриарха Варфоломея и передали ему несколько сотен писем в поддержку стремления нашего государства к самостоятельности и в вопросе церковном.

При этом, российские спецслужбы продолжают нагнетать истерию вокруг этого вопроса, проводя, по данным "Информационного сопротивления", психологическую обработку экзальтированных бабушек, которые ездят к родственникам в Россию, и завербованных контрабандистов из числа граждан Украины - для создания картинки неприятия украинцами самой идеи создания Украинской поместной церкви.

Сможет ли изменить существующие расклады визит активистов к Вселенскому патриарху? Какую цель они ставили перед поездкой и насколько смогли ее достичь? И когда решится вопрос, быть или не быть поместной украинской церкви? Об этом в интервью OBOZREVATELиз Стамбула рассказал инициатор поездки, волонтер, координатор общественной инициативы "Стоп-Террор" СЕМЕН КАБАКАЕВ.

Вселенский Патриарх Варфоломей I принял делегацию из Украины во главе с волонтером Семеном Кабакаевим Facebook Семена Кабакаева

- Семен, когда вы ехали к Вселенскому Патриарху - какие цели ставили перед собой? Удалось ли их достичь? Как и у кого вообще такая идея возникла?

- Идея принадлежит мне. А возникла она еще тогда, когда мы узнали, что президент Украины обращается к Верховной Раде с тем, чтобы депутаты поддержали его просьбу к Вселенскому Патриарху Варфоломею І предоставить Томос на создание автокефальной православной церкви в Украине. Мы подумали, что продемонстрировать поддержку этой просьбы еще и со стороны общественности в нашей стране будет совсем нелишне.

Мы считаем, что создание автокефальной церкви в Украине наконец восстановит историческую справедливость. Поэтому и инициировали сбор писем на имя Вселенского Патриарха с этой просьбой.

Собирали мы эти письма где-то месяц. Потому что понимали, что времени у нас мало. Ведь решение о предоставлении Томоса Украине, скорее всего, будет приниматься на одном из двух ближайшего заседаний Синода.

- Это когда?

- Первое заседание проходило в прошлом месяце. А следующее состоится ориентировочно через месяц.

Как бы там ни было, мы спешили. Буквально за месяц собрали более 500 подписей, то есть писем-обращений - и вот вчера мы доставили их в резиденцию Варфоломея.

- В публичной плоскости как-то не слышно было об этой общественной инициативе. Почему?

- Мы эту акцию не проводили публично, зная, что Россия будет противодействовать. Они уже пытались собрать обращение верующих, то есть прихожан УПЦ МП и так же отвезти их Вселенскому Патриарху.

Но им не удалось. Несмотря на то, что российская ФСБшная агентура провела информационную кампанию на территории Украины.

- А почему их попытка провалилась?

- Во-первых, они обманули. Сказали, что собрали 10 тысяч подписей прихожан - а мы из своих источников узнали, что реальное количество едва достигло тысячи. И это - со всей Украины.

Во-вторых, они, как и мы, поехали в Стамбул и пытались передать собранные письма. Но делали они это настолько нагло, что им отказали. И даже усилили после этого охрану резиденции Варфоломея. А сам Вселенский Патриарх заявлял, что на него оказывается давление .

Было несколько таких случаев.

- Это что же пророссийские делегаты такое сделали, что вызвало настолько серьезные последствия - усиление охраны, заявления о давлении?

- Знаешь, мне кажется, скоро от московитов защищаться будут все - по умолчанию. Просто теперь это касается и церковного направления. Такое новое "достижение" России.

Что же касается этой конкретной ситуации, то они пытались нахрапом пролезть в резиденцию, при том, что встреча им не была назначена. Их туда не пустили. Отказали. Потому что такое поведение - недипломатично, неэтично.

Россия вообще нагло лезет во все направления, которые ей интересны. Здесь она решила действовать привычным способом. Но обломалась немного. И, думаю, ничего у них не получится.

Facebook Семена Кабакаева

- У тебя есть конкретные основания для такого оптимизма?

- Например, мы знаем, что недавно Вадим Новинский с неким Антонием Паканычем (руководителем делами Украинской православной церкви, постоянным членом Священного Синода УПЦ МП. - Ред.) летали в Польшу с намерением подкупить местную церковь - но у них ничего не получилось. Они с собой чемодан денег возили - и эти деньги у них никто не взял.

Поэтому наглость, деньги и террор таки не являются инструментами достижения целей в цивилизованном мире. Думаю, вопрос предоставления Томоса на создание поместной церкви в Украине не станет исключением.

- Расскажи о самом визите. Как все прошло?

- Мы приехали вчера (в воскресенье, 10 июня. - Ред.), накануне Дня ангела Вселенского Патриарха. Вечером мы посетили молитву. После нее происходило вручение подарков и мы имели возможность пообщаться непосредственно с Варфоломеем I.

Нам представилась возможность подарить ему книгу - о великих украинцах, таких, как, например, киевские князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый, об украинском казачестве, об украинской культуре и о украинской церкви, том, как все начиналось.

Facebook Семена Кабакаева

И мы смогли передать Вселенскому Патриарху привезенные из Украины письма.

- Как он отреагировал?

- Варфоломей был в хорошем смысле удивлен тем, что мы смогли собрать такое количество писем. Потому что каждое из этих писем было не физических лиц, а от общественных организаций, представляющих иногда сотни, иногда тысячи, а иногда - и десятки тысяч граждан нашего государства. Поэтому на самом деле речь идет о миллионной аудитории, которая поддерживает это обращение.

Причем, поддерживают его совершенно разные люди. Это и экологи, и атошники, и антикоррупционеры, и любители бабочек... То есть мы охватили огромное количество самых разнообразных общественных организаций со всей Украины. И чем бы они ни занимались - они все с большим энтузиазмом присоединились к нашей инициативе, очень быстро подписали эти письма и направили.

Мы пообщались с Варфоломеем. Рассказали ему о проблеме. Попросили о поддержке. Отметили, что мы должны наконец восстановить историческую справедливость. И что сейчас - лучший для этого момент за долгое-долгое время. Момент, когда и президент поддерживает идею создания автокефальной украинской церкви и делает для этого все возможное, и Верховная Рада поддерживает, и гражданское общество тоже.

И мы консолидируем усилия для того, чтобы получить наконец свою поместную независимую православную церковь.

- И как отреагировал Патриарх? По твоим впечатлениями, он склоняется к тому, чтобы нас поддержать? И насколько вообще он может влиять на этот процесс?

- Поверь, Вселенский Патриарх может влиять на очень многие процессы.

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- Но окончательное слово - за Синодом.

- Да. Но все церкви подчинены непосредственно Вселенскому Патриарху. Поэтому его позиция очень важна.

И я увидел положительное отношение и у Варфоломея, и у главного секретаря, с которым мы тоже имели возможность пообщаться. Они очень положительно настроены. Они очень тепло относятся к Украине. И после получасового общения у меня сложилось впечатление, что в следующем месяце мы таки получим Томос об автокефалии.

К украинцам вообще очень хорошо относятся все, с кем нам удалось познакомиться за последние двое суток. Все очень хорошо отзываются.

Поэтому все должно быть хорошо!

- Но, согласись, для России потеря такого мощного средства воздействия на Украину, как УПЦ МП - ощутимый удар. Не ожидаешь провокаций с их стороны?

- Да, мы должны осознавать, что если нам предоставят Томос на автокефалию, то почти вся московская церковь, которая есть в Украине, общины вместе с приходами перейдут под поместную церковь. И для России это реально будет страшный удар.

Еще бы - потерять столько влияния, денег и возможностей ввозить оружие! .. А мы это видели еще в 2014 году, когда церкви Московского патриархата использовались как перевалочные базы для оружия, когда террористы или российский спецназ там прятались, превращая храмы вточки дислокации...

Конечно, потерять все это для России - стратегическое поражение.

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- Что бы ты сказал тем украинцам, которые до сих пор так и не поняли, почему выгнать русскую церковь из Украины - это вопрос выживания для нашего государства?

- Я бы напомнил им, что точкой невозврата для всех нас стал 2014 год. Тогда мы стратегически изменили курс развития. Отошли от России как от стратегического партнера - и изменили курс на проевропейский. Это стало тем первым ударом для России, с которым она до сих пор не может смириться.

Россия не хочет нас отпускать. Именно поэтому они любой ценой пытаются не допустить вступления Украины в НАТО. Хотя на самом деле Украина сейчас делает в этом направлении огромные шаги - и я убежден, что мы все-таки должны туда вступить. Членство в НАТО и Евросоюзе - это для нас что-то типа вступительного экзамена в университете. Шаг, который необходимо сделать на пути к будущему.

Это шаг в направлении цивилизации, а не Мордора, который находится на востоке от нас. И в наших интересах поскорее и подальше убежать от варваров, населяющих этот Мордор. Варваров, почему-то решивших, что они управляют миром.

И церковь - это еще одно стратегически важное направление. Как по мне, такое же важное, как и вопрос вступления в НАТО, и движение в направлении европейских ценностей. И если мы сбросим церковное ярмо России - нанесем им тем самым огромный удар как раз в стратегическом направлении.

Они будут делать все, чтобы этого не произошло. Но мы должны выиграть этот бой. Потому что для нас это - жизненно важно.