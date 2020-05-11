Украинская больница попала в скандал, вымогая деньги за тесты на COVID-19

В Белой церкви в больнице №3 с пациентов берут деньги за тесты на коронавирус COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан, который рассказал историю Татьяны Пановой.

Украинка сообщила, что ее 17-летнюю дочь в больнице заставили сделать тест на коронавирус, заплатив за него 500 гривен. После разбирательств, в клинике заявили, что эти деньги – добровольный вклад, но чек не спешили отдавать. Позже Пановой выдали чек, где была указана сумма 429, но сдачу ей так и не вернули.

Деньги за тест на COVID-19

Под постом Штефана еще одна женщина рассказала, как в этой же больнице с нее взяли деньги за тест на COVID-19.

"Лежали осенью с малым в этой больнице. Ребенок застрахован. После уплаты 98 грн за УЗИ принесли чек с благотворительной помощью. На мои слова "я благотворительностью не занимаюсь" и то, что страховая такой чек не примет, им пришлось без всякого энтузиазма перерабатывать чеки. А сейчас стоит вопрос оперировать ребенка. Врач сказала, что плановые операции проводят только, если есть тест на COVID-19. Сумму сказали также 429 грн. Хотя как все тесты и даже ПЦР бесплатные", – поделилась в сети Елена Шевченко.

Издание "Без табу" пишет, что руководству больницы было сообщено о данной ситуации, однако пока комментариев не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге людей оперировал больной коронавирусом врач.

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