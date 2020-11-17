Украине нужен локдаун, но остановить COVID-19 невозможно, – инфекционист
Врач Крамарев говорит, что карантин не для того, чтобы ликвидировать заражения
Он необходим для адаптации больниц к ежедневному количеству больных
По его словам, в стране нужно либо ввести жесткие ограничения, либо некоторые вообще отменить
В Украине целесообразнее ввести локдаун, хотя и он помешать распространению коронавируса не поможет. Однако карантин выходного дня в стране будет вообще малоэффективным.
Таким мнением в комментарии "24 каналу" поделился врач-инфекционист Сергей Крамарев. По его словам, с трудом вериться в то, что COVID-19 больше "заражает" людей в выходные, чем в рабочие дни.
Специалист предположил: в таком случае в Украине надо или вводить общенациональный карантин. Но при этом предусмотреть определенную компенсацию для предпринимателей, которые останутся без работы. В ином же случае, подчеркнул инфекционист, вообще не вводить жесткие ограничения.
"Карантин не для того, чтобы ликвидировать заражения. Это невозможно. Он дает возможность системе здравоохранения адаптироваться к ежедневному количеству больных. Только такая цель. Остановить заболевание просто невозможно", – подчеркнул эксперт.
Он привел в пример другие страны мира, отметив, что там локдаун длится от трех недель до месяца. Но украинское государство таких ограничений не выдержит, поэтому параллельно нужны меры в экономическом вопросе.
"Я бы запретил работу заведений, где есть большое скопление людей, где ношение масок и других мер безопасности не соблюдаются. Имею в виду ночные клубы, фитнес-центры, спортивные залы. Ведь физические нагрузки – это форсированный выдох, при котором вирус распространяется на еще большее расстояние", – объяснил Крамарев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в связи с многочисленными обращениями украинцев, нардепы будут просить Кабмин дать основательное объяснение модели "карантина выходного дня", который будет действовать в Украине в ближайшие две недели.
Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет министров готовит решение о признании карантина выходного дня форс-мажором. Это упростит для бизнеса вопросы аренды и выполнения других обязательств.
При этом врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха считает, что в условиях нынешних темпов распространения коронавируса в Украине рекомендовано введение локдауна.