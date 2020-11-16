Украина вошла в семерку лидеров по новым зараженным COVID-19 в Европе

В рейтинге стран Европы по количеству ежедневно подтвержденных случаев коронавируса 15 ноября Украина поднялась выше 10-го места и оказалась седьмой.

Тогда как в списке стран всего мира она стала 11-й из-за выявленного 10 681 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Примечательно, что за прошедшие сутки в мире диагностировали 490 610 новых заражений коронавирусом. Причем 212 295 больных припадают на европейские страны.

В мире эпицентром коронавируса остаются США – в воскресенье этот диагноз поставили еще боле 138 тысячам американцев. Тогда как тройку лидеров "антирейтинга" по количеству новых инфицирований COVID-19 в Европе составляют Италия, Франция, и Великобритания. Украина же в этом списке седьмая, впереди нее только Германия, Польша и РФ.

Лидеры регионального "антирейтинга" по общему числу выявленных случаев коронавируса в Европе – те же Франция, Испания и Великобритания. Украина в нем занимает уже 9-е месте. А в соответствующем мировом – она уже на 17-м месте из-за более полумиллиона заражений среди украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 6 и 13 ноября, Украина попадала в десятку стран мира по количеству подтвержденных случаев коронавируса, которые были диагностированы в течение суток.