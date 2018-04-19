Украинская армия в мировом топ-30: эксперт пояснил успех

Украина заняла 29 место в авторитетном "Рейтинге военной мощи" по версии Global Firepower, несмотря на достаточно скромный бюджет, и при этом уже несколько лет сохраняя существующие позиции.

Об этом сказано в блоге на "Обозревателе" эксперта в сфере развития Военно-промышленного комплекса Украины Максима Глущенко.

Он напомнил, что в прошлом рейтинге, который был обнародован в августе 2017 года, Украина занимала 30 место, как и годом ранее.

"Можно сказать, что подвижка на один пункт – достаточно условный фактор. Хотя факт остается фактом: имея достаточно скромный (по мировым меркам) бюджет, мы уже несколько лет подряд уверенно входим в условную "тридцатку", – подчеркнул он.

Глущенко пояснил, что эксперты оценивали вооруженные силы по 55 факторам, среди которых количественные и качественные показатели личного состава и вооружений, уровень финансирования, военный резерв, количество населения, логистика, географическое положение страны и даже наличие природных ресурсов. При этом наличие у страны ядерного оружия не является ключевым фактором.

Согласно прогнозу эксперта, в ближайшие лет пять Украина будет занимать позиции все в той же "тридцатке" лучших.

"Подняться выше тоже вполне возможно, но с условием успешного реформирования оборонного сектора. А это огромный пласт работы. И совершенствование систем управления и логистики, и борьба с коррупцией, и обеспечение войск новой военной техникой, и повышение уровня мотивации для желающих служить, без чего невозможно иметь профессиональное армейское ядро. При этом в основе успешных реформ лежит два основных фактора: реальное желание их провести и стабильно работающая экономика", – заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Петр Порошенко рассказал, каких высот достигла армия Украины.