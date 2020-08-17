Украина в ПАСЕ предложила декларацию по Беларуси: список требований к Лукашенко и Зеленскому

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы инициировала декларацию по ситуации в Беларуси, где после выборов президента проходят акции протеста и жестокие задержания активистов.

Об этом сообщила руководитель делегации, народный депутат Елизавета Ясько на своей странице в Facebook. Ясько отметила, что декларацию поддержали большинство членов делегации Украины в ПАСЕ. Также, добавила она, документ подписали председатель эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовский, латвийской – Инесе Либин-Эгнер, литовской – Альгирдас Буткевичюс и Великобритании – Роджер Гейл.

В тексте декларации говорится о несоответствии выборов в Беларуси международным избирательным стандартам и отмечается, что они проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа.

Также осуждается применение насилия к участникам мирных собраний в Минске и других белорусских городах.

Далее в тексте декларации призывают власти Беларуси:

немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний и начать диалог между всеми сторонами избирательного процесса;

провести независимое расследование неправомерного применения силы против участников мирных собраний;

предлагают помочь в организации диалога между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров

предостерегают Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Кроме того, делегация обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом:

согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех его органов, групп и подгрупп по территории Беларуси в другую страну;

поручить Национальной полиции Украины и Службе безопасности Украины начать расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Республики Беларусь, которая занималась пособничеством територизму, а также покушениями на жизнь и здоровье граждан Украины;

приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Республикой Беларусь;

К Кабинету министров Украины делегация обратилась с требованием:

запретить въезд, пребывание и транзит по территории Украины для де-факто президента Республики Беларусь, членов правительства, членов Центральной избирательной комиссии Беларуси, других должностных лиц, причастных к кампании фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и кампании массового нарушения прав человека;

определить и предложить возможные формы помощи для пострадавших в результате нарушений режима Лукашенко прав человека.

Украина в ПАСЕ предложила декларацию по Беларуси: список требований к Лукашенко и Зеленскому Lisa Yasko / Facebook

Украина в ПАСЕ предложила декларацию по Беларуси: список требований к Лукашенко и Зеленскому Lisa Yasko / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН осудили подавления силовиками протестных митингов в Беларуси и призвали освободить задержанных.

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