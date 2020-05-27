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27 мая • обновлено в 17:45
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Украина станет как Австралия: ученые заявили о глобальном изменении климата к 2050 году

2.8т
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К 2050 году климатические пояса в мире сместятся и в Киеве погода станет как в австралийской столице Канберре.

Как сообщает ТСН, синоптики из Швейцарии проанализировали более 20 показателей в 520 городах мира и пришли к выводу, что уже через 30 лет можно будет наблюдать существенные изменения. По их словам, города-миллионники сильнее всего почувствуют на себе смену климата, так как из-за застройки, транспорта и большого количества населения температура там растет куда быстрее.

Например, Лондон начнет напоминать по климату Барселону – в нем будет 320 солнечных дней в году вместо 142, как сейчас. Среднегодовая температура в Стокгольме поднимется до +30°C, а в Мадриде – до +37°C. А Сингапур, Джакарта и Куала-Лумпур будут иметь такие климатические показатели, которых сейчас нет ни в одном городе.

Рассказали исследователи и про Украину. Например, в Харькове среднегодовая температура вырастет до +7,5°C, а в Днепре до +9°C. В Киеве же климат станет напоминать тот, что сейчас наблюдается в австралийской Канберре (она тоже лежит в умеренном климатическом поясе) – температура достигнет примерно +13°C, тогда как сейчас +8,9°C.

Ученые заявили о глобальном изменении климата к 2050 году

Ученые заявили о глобальном изменении климата к 2050 году

ТСН

Синоптики отмечают, что это может привести к большому количеству бурь, ливней и даже к появлению смерчей. Однако есть и позитивные стороны: некоторые культуры будут приносить урожай дважды в году.

Как сообщал OBOZREVATEL, июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими. Однако порой высокие температуры будут прерываться волнами холода.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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