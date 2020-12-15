Украина сделала ход конем на Донбассе

Олена Степова
Олена Степова
Общество / Мнения
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Особый статус Донбасса

Я очень ждала реакции из ОРДЛО на новость о том, что Генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда заявила о готовности расследовать события в Украине.

По словам Генерального прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, предварительная экспертиза, поступивших документов и свидетельских показаний, дает основания полагать, что в стране были совершены преступления против человечности, в том числе военные.

"Предварительное рассмотрение ситуации в Украине было начато 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции МУС, которое впоследствии было расширено вторым заявлением, поданным в 2015 году, чтобы охватить продолжающиеся предполагаемые преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

Моя канцелярия пришла к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности. Эти выводы, которые будут более подробно изложены в нашем ежегодном отчете о предварительной экспертизе, включают три широких кластера: преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий; преступления, совершенные во время арестов; преступления, совершенные в Крыму. Кроме того, моя канцелярия обнаружила, что эти преступления, совершенные разными сторонами конфликта, также были достаточно серьезными для проведения расследования".

Теперь Генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге обратится к судьям Палаты МУС с запросом о получении санкции на возбуждение расследования.

Это расследование, как и сам процесс, жизненно важны для Украины, так как они расставят все точки над инсинуациями СМИ, пропагандистов, любителей поговорить о мире с Россией и посмотреть в глаза кремлевским миролюбцам.

Если бы еще это расследование и вердикт изменили что-то в сознании простого нарида с СССРкой за щекой, было бы вообще здорово.

До сих пор манипуляторы используют информационное поле для отбеливания преступлений РФ, совершенных в Украине: в оккупированных Крыму, Луганской и Донецкой областям.

СМИ РФ и ОРДЛО показывают и "ихтамнетов", и "мирных шахтеров" исключительно, как белых маленьких лебедей в балетных пачках, которые сажают розы в Донецку и Луганску, а злобная "укро-фашисто-хунта" "убивает мирных жителей Донбасса".

Не отстают от раша-ОРДЛО СИИ и кремлевские выкормыши в Украине, так при помощи фейком и информационных манипуляций, появилась "вина генерала Назарова" за сбитый оккупационно-коллаборционистами ИЛ над Луганском, "вина Главнокомандующего Порошенко" за "котлы" в Дебальцево и Иловайске, "вина Турчинова" за "проданный и сданный Крым с Донбассом". В общем, "вина Украина" растет и подогревается кремлезависимым обществом, а вины РФ нет.

Ее не замечают вот эти все разоблачители "Пети Иловайского", защитники коломойско-семенченков, "вальцманисты" и прочие поглотители кремлевской пропаганды.

О ней так мало в СМИ. О вине РФ. О пытках. О вывозе детей из ОРДЛО на Россию. Об изнасилованиях. О похищениях. О рабских рынках, расцветших в Ставрополье и Ростове. Об уничтоженных РФ предприятиях Донбасса еще как-то вспоминают, а вот об уничтоженной экологии оккупированных регионов-почти нет. О пропаганде, которая идет в ОРДЛО и Крыму с детсада, штампуя армии "сволочей", о подростках, превращенных в маленьких зверьков, циничных, мимикрирующих, алчных. О, тысячах обманутых пропагандой людей, которые ненавидя Украину, толпятся на КПП И КПВВ, чтобы попасть в эту самую ненавистную Украину за пенсией. Из-за российской пропаганды погибли тысячи жителей Донбасса. Тысячи слепо шли за дудочкой, ведущих их в пропасть. Я все равно считаю, что это вина РФ, хотя кушали и слушали люди, да, люди, но это их личная вина. Я говорю в масштабах. А вот в масштабах войны и трагедии любая гибель, любое увечье, любое разрушение-это вина оккупанта.

Вообще не говорят о многом, что натворила РФ в ОРДЛО и Крыму, о вине оккупанта-РФ в части уничтожения исторических, культурных и археологических памятников, даже тех, которые находились под защитой ЮНЕСКО.

На самом деле, вины России столько, что поколениям не выплатить и не расплатится за нее.

Поэтому нам нужен этот суд. Чтобы расставить точки над "і". Россия тоже хочет расставить точки над этим самым "і", беда лишь в одном, в русском языке нет такой буквы.

Чтобы закрыть рот шариивщине, и другой кремлевской информационной помойке, орущей о вине Украине в этой войне.

И мне очень хотелось увидеть реакцию жителей ОРДЛО.

Почему?-спросите вы. Просто есть вина оккупанта. Без вариантов. А есть вина лично каждого участника войны, в том числе и жителей Луганской и Донецкой областей. И расследование может это раскрыть. И вчерашние мимимишные мирные шахтеры, сегодня могут сбросить маски и стать преступниками, и вот мимимишные домохозяйки, сливающие в сеть передвижение украинской техники, и мимимишные бедные пенсионеры Донбасса, блокирующие с иконами украинских пограничников.

Я все больше и больше наблюдаю, масштабные информационные операции по отбеливанию жителей Донбасса, и очень не хочу. Чтобы вся вина легла на виртуальных "русских". Я за личную ответственность. И без помощи "народа Донбасса" оккупанту не было бы этих тысяч трагедий.

Писали доносы на проукраинских родственников и соседей. Кто? Русские? Нет, свои, местные жители, граждане Украины.

И вот уже как бы пропагандисты используют для своих инсинуаций словосочетание "все стороны конфликта". Мол, вот-вот же доказательства вины Украины. К сожалению, это так. Именно граждане Украины, жители Луганской и Донецкой областей, которые насиловали, убивали, грабили и пытали граждан Украины, жителей Луганской и Донецкой областей, стоя плечом к плечу с русскими палачами, могут стать одной из сторон российско-украинской войны, в графе преступления коллаборантов. Граждан своей страны против граждан своей страны. К этому развороту мы готовы. Только по одной причине. Мы не скрываем эти факты. Мы говорим вина оккупанта и вина коллаборантов. И это две разные вины одной российско-украинской войны.

Но, знаете, что самое интересное, жители ОРДЛО, вот эти самые "участники конфликта" отчаянно против того, чтобы расследовали их вину.

Если и будет доказана в Гааге вина, то пусть это будет вина России, а мы будем потерпевшие-заложники,- рассуждают на Донбассе, те, кто считает, что "писал доносы" и требовал расстрелять укропов, это не преступление. Ведь расстреливал не он, а русские.

Я знала это с самого начала. Что как только дело дойдет до Гааги, донбасяне взвоют "это не мы". И начнут говорить слова "вынуждены" и "заложники обстоятельств".

Поэтому я тщательно фиксирую все преступления, совершенные в ОРДЛО, на Крым меня не хватает, верю, что для Крыма есть свои патриоты.

И вот почему мне хотелось увидеть реакцию жителей ОРДЛО.

И, так, СМИ, конечно же, отреагировали –"а вы докажите, не верим, нет такого суда в Гааге, да кто туда обращался, сейчас Россия вам всем, как даст чертей".

В общем, насмешки и нивелирование проблемы. Но, как-то чувствуется страх, и все публикации об этой ситуации в ОРДЛО касаются… России. То есть подсознательно ОРДЛынцы понимают, что судить РФ будут. То есть подтверждают ее присутствие на Донбассе, а до этого дружно пели "РФ здесь нет, это пропаганда Украины, Россия нам помогает".

Сразу запустили "в Гааге умышленно обвинят в преступлениях на Донбассе Россию и ополченцев, а Украина останется без наказания".

Опять же, это уже в соцсетях простой мирный донбасянский нарид пишет, то есть осознает уровень и суда и наказания, и…говорит о вине РФ.

Дальше идет жуткий страх. Страх неизбежности наказания за содеянное. Люди там начинают задавать вопросы "что будет. Если суд в Гааге состоится, установит вину РФ, Кремля, Путина и… каждого, кто принял участие в войне".

Не устаю повторять, что здесь в 90% витает уверенность, что наказания не будет, всех, скопом, в общем массе амнистируют, признают потерпевшими от агрессии РФ, и заложниками, возможно, даже выплатят хорошую компенсацию за жизнь в оккупации.

Реально в ОРДЛО было легкое наплевательское отношение к будущему в плане ответственности. "А что мы сделали? Это же политика. Пусть отвечают начальники, те, кто это начал. Я соседей не расстреливал, какой с меня спрос. Расстреляли-было за что, я при чем, мое заявление в ополчение, а докажите".

Там реально все живут одним днем и в полной уверенности личной безнаказанности. "Все судить не будут", "та же Европа не даст украм нас судить", "тюрем не хватит". Ситуацию с "особым статусом" здесь приняли, как индульгенцию на продолжение войны и "нам ничего не будет, мы сделаем свою автономию в составе Украины, но без укро-законов, чтобы они к нам не лезли".

Ситуация с решением Генерального прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Ф несколько всколыхнула ОРДЛО. И это хорошо!

Поэтому я сегодня хочу вам рассказать одну изумительную историю, связанную с вот этим решением МУС и публикацией его в ОРДЛО.

Но, прежде, выскажу еще одно замечание, относительно жителей ОРДЛО в их пророссийской части. Когда все начнет двигаться к развязке, когда в ОРДЛО придет Перемога и миротворцы НАТО, ВСУ, СБУ и следователи МУС, вот именно эта пророссийская часть жителей ОРДЛО первая поднимет желто-блакытный, запоет Гимн Украины и сдаст друг друга.

А теперь социальная история.

Началась она банально. В "Одноклассниках", где обитает большинство пророссийской тусовки ОРДЛО, есть группа "Ровенецкая слобода". Так как раз один из админов поставил пост-статью информацию о начале делопроизводства в Гааге. Видимо, для обсуждения. Подводки под статью не было. Просто цитата Генпрокурора и все.

Народец ОРДЛынии тут же стал ее обсуждать и высказывать свое "фи", предлагать посадить "виновных в войне-Порошенко, Яценюка, Обаму, Нуладн и Турчинова", и вроде бы все шло скрепно и по-ордлынски, но тут вкурвило одного из ярых "республиканцев" и строителей "наварасий"- Александра Авдюгина.

Вкурвило его по самые скрепы и он написал донос на админа "Ровенецкой слободы" с которым Авдюгин дружит, был у него дома, пользовался поддержкой и доверием. Донос он написал в "мгб лнр", то есть ФСБшникм, которые там за всем присматривают. Админа загребли среди ночи, конфисковали все: деньги, валюту, комп, телевизор, ноут. И слегка побили.

Священник МП Ровеньковской епархий Александр Авдюгин, один из админов этой группы, поэтому у него были личные знания, личные контакты с задержанным.

Пояснение админа, что информация не была терактом или поддержкой действий прокурора в Гааге, не засчитана, конфликт не исчерпан. Возможно, админа посадят на подвал за шпионаж.

Это, все, что вам нужно знать про священников, церковь и МП, как одну из граней войны.

Так вот, радует то, что такие, как Авдюгин, будут стучать всем и всегда, то есть при заходе в ОРДЛО миротворцев НАТО и ВСУ, прокуратуры будут завалены доносами, данными исповедей, и прочими штуками из ФСБшной работенки чекистов в рясах. Огорчает то, что эти чекисты будут сами надевать маски и ставить штампы на людей. И вот донос на "помощник сепаров" может запросто быть написан на проукраинского человека, как месть. Здесь это практикуется.

Поэтому будет сложно. Очень сложно.

Что касается облико-морале "святого отца", расскажу, Авдюгин с местной общественной организацией "Ровенчане" (легкая общественная тень ПР и КПУ) в 2014-м возил старушек икономольщиц блокировать части ВСУ на Дьяковкий перекресток, рассказывал тысячи историй про распятых мальчиков, и отлично утроил свое состояние, продавая гуманитарку из РФ, передавал в ФСБ исповеди ровенчан, собирал сведения о проукраинских жителях, причастен к расстрелу молодежи из Свердловска и Ровеньков, которые в 2014-м году решили партизанить и обратились за помощью к "старшим товарищам" в эти самые "Ровенчане".

Матушка его, член Партии Регионов, отдала душу Дьяволу, после того, как ее поймали на горячем, после вот этой самой распродажи гуманитарки из РФ, да еще и выявили след Авдюгиных в ликвидации местного золотника Рака, тоже пророссийского апологета, члена ПР, депутата местного совета.

В общем, каков поп, таков и приход.

Особо знаменит отец Александр стал после того, как в 2017-м, когда снимали Плотницкого и ставили пасечника, прямолинейно спросил в соцсетях — "так за кого молится, братия?", и на молебне целую неделю поминал во здравии сразу двух "царей" Лугандонии-свергнутого и новоназначенного.

Вот этот "герой" яркий пример того, что такое МП в Украине. Враг. Враг. Мерзость и еще раз враг на сдачу!

О влиянии попов отдела ФСБ, именуемого Московский патриархат, я пишу много. Это важно. Это именно та категория, которая толкала жителей ОРДЛО на войну, манипулируя, обманывая, используя веру для разжигания ненависти, и именно эта категория населения ОРДЛО, которая первая вне подозрения судов и следователей- "я просто слуга божий".

Но, что будет, останься МП и ее служки без наказания?

Помните, вера, церковь-это тоже фронт. И враг использует МП, как свою агентуру. А суд в Гааге… ему быть, даже, если Баба-яга против. Все идет своим чередом.

Включив рычаги международной защиты, международного влияния, выведя "конфликт" в международную площадь, Украина сделала ход конем, и фактически создала патовую для РФ ситуацию, фактически выиграв все войны наперед. Сейчас поколение этого не осознает. Да и люди отравлены кремлевским ядом пропаганды. Но, по вынесению приговора, мы поймем сакральность и важность своевременно сделанного Украиной хода в международных судах.

Украина сделала ход конем на Донбассе

Украина сделала ход конем на Донбассе

Украина сделала ход конем на Донбассе

Украина сделала ход конем на Донбассе

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Источник:Информационное сопротивление
УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе