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19 апреля • обновлено в 15:26
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Украина решила закупить лекарство от коронавируса, получившее успех в США

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Министерство здравоохранения Украины ищет возможности, в том числе при помощи дипломатических каналов, для закупки в США препарата "Ремдесивир", который применяют для лечения коронавируса COVID-19.

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Лекарственный препарат включен в протокол лечения в нашей стране, заявил 19 апреля на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Украина решила закупить лекарство от коронавируса, получившее успех в США

"Ремдесивир - это лекарственное средство было включено в наш протокол лечения, который мы утвердили сразу после моего прихода на должность. Это противовирусное лекарственное средство, которое производит одна из американских компаний", – отметил он.

Степанов добавил, что препарат в своем время принимали для лечения Эболы, но результаты были не очень хорошие.

Министр уточнил, что по протоколу "Ремдесивир" должен использоваться в тяжелых и критических случаях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США "Ремдесивир" показал эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
В США он правда еще до конца не испытан. Видимо американцы решили не рисковать и испытывать на xoxлацком скоте! ))) Всё как вегда.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Да уж... Успех США по борьбе с коронавирусом прям налицо...
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