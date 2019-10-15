Украина предложила разведение сил еще в 4 зонах на Донбассе: названы новые участки

На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая прошла 15 октября, Украина предложила развести войска еще в 4 районах Донбасса, помимо уже согласованных Золотого и Петровского.
Подробностями поделилась в Facebook пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы, который представляет нашу страну, Дарка Олифер.
Так, украинская сторона обратила внимание на регулярные нарушения со стороны террористов режима тишины, необходимого для разведения сил, и определила новые участки, на которых необходимо провести демилитаризацию.
Тяжелые войска и технику призвали отвести в районе населенных пунктов:
Кальмиуское;
Новоазовское;
Саханка;
Кумачово.
Украина предложила еще 4 участка для разведения сил
Корреспондент
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы сорвали переговоры в Минске по разведению сил, отказываясь соблюдать правило о 7 днях тишины перед началом процесса.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.