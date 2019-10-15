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15 октября • обновлено в 19:58
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Украина предложила разведение сил еще в 4 зонах на Донбассе: названы новые участки

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На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая прошла 15 октября, Украина предложила развести войска еще в 4 районах Донбасса, помимо уже согласованных Золотого и Петровского.

Подробностями поделилась в Facebook пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы, который представляет нашу страну, Дарка Олифер.

Так, украинская сторона обратила внимание на регулярные нарушения со стороны террористов режима тишины, необходимого для разведения сил, и определила новые участки, на которых необходимо провести демилитаризацию.

Тяжелые войска и технику призвали отвести в районе населенных пунктов:

  • Кальмиуское;

  • Новоазовское;

  • Саханка;

  • Кумачово.

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Украина предложила еще 4 участка для разведения сил

Украина предложила еще 4 участка для разведения сил

Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы сорвали переговоры в Минске по разведению сил, отказываясь соблюдать правило о 7 днях тишины перед началом процесса.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Леонид Кучма
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Mega Death
Mega Death
Не смешите папуасы)) Вам уже никто не верит и вашу судьбу будут решать без вас))
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