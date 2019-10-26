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26 октября • обновлено в 11:09
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Украина переводит часы на зимнее время: когда и на сколько

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В воскресенье, 27 октября 2019 года в 4 часа утра по Киеву Украина перейдет на зимнее время.

Стрелки часов нужно будет перевести на час назад – на 3:00. При этом, компьютеры, смартфоны и смарт-часы учитывают переход на летнее или зимнее время и автоматически внесут изменения.

Настенные и наручные стрелочные часы придется перевести вручную.

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Украина переходит на зимнее время

Украина переходит на зимнее время

cosmo.com.ua

Отметим, ежегодно Украина дважды – весной на летнее время, а осенью на зимнее, что регламентируется правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

В Европе же планируют отказаться от такой практики – в марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену перевода часов с 2021 года. Пока это решение является только рекомендацией, однако ЕС определился с твердой позицией – через два года каждая страна должна решить, в каком часовом поясе остаться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как адаптироваться к переходу на зимнее время без вреда для здоровья.

Также были развенчаны основные мифы о переводе часов.

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Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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