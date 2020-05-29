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29 мая • обновлено в 09:24
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Украина открыла 66 КПП на границе: полный перечень

1.7т
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В Украине с 29 мая 66 пунктов пропуска на государственной границе возобновили работу.

Как передает пресс-служба Госпогранслужбы, открылись КПП на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

На данный момент 56 пунктов пропуска еще закрыты (участки на границе с Молдово и Беларусью), но уже возобновили работу следующие КПП:

Украина открыла 66 КПП на границе

Украина открыла 66 КПП на границе

ТСН

На границе с Польшей:

  • Волынская область – "Устилуг", "Ягодин"

  • Львовская область – "Смильница", "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Грушев"

На границе со Словакией:

  • Закарпатская область – "Ужгород", "Малый Березный"

На границе с Венгрией:

  • Закарпатская область – "Чоп" (Тиса), "Дзвинковое", "Косино", "Лужанка", "Вилок"

На границе с Румынией:

  • Закарпатская область – "Дяково", "Солотвино",

  • Черновицкая область – "Порубное"

На границе с Молдовой:

  • Черновицкая область – "Мамалыга", "Подворьевка", "Зеленая", "Кельменцы", "Россошаны", "Вашковцы", "Сокиряны"

  • Винницкая область – "Бронница", "Могилев-Подольский", "Великая Косница", "Грабаровка", "Болган", "Студена"

  • Одесская область – "Староказачье", "Рени", "Долинское", "Виноградовка", "Табаки", "Зализничное", "Новые Трояны", "Малоярославец", "Серпневое", "Лесное", "Паланка" (Маяки-Удобное), "Градинцы", "Кучурган", "Розаливка", "Гребеники", "Славяносербка", "Павловка", "Платоново", "Дубово", "Федосеевка"

Пункты пропуска для пешего перехода:

На границе с Польшей:

  • "Ягодин" (Волынская область)

  • "Шегини" (Львовская область)

  • "Краковец" (Львовская область)

  • "Рава-Руська" (Львовская область)

На границе со Словакией:

  • "Ужгород" (Закарпатская область)

  • На границе с Венгрией:

  • "Чоп" (Тиса) (Закарпатская область)

На границе с Румынией:

  • "Дяково" (Закарпатская область)

  • "Порубное" (Черновицкая область)

На границе с Молдовой:

  • "Староказачье" (Одесская область)

  • "Рени" (Одесская область)

  • "Могилев-Подольский" (Винницкая область)

Вскоре откроют железнодорожные пункты пропуска "Рава-Русская" и "Хыров" на границе с Польшей, а также "Тересва" и "Деловое" на границе с Румынией.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, какие страны намерены возобновить международное авиасообщение после смягчения карантина из-за пандемии COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины граница
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