Украина открыла 66 КПП на границе: полный перечень

В Украине с 29 мая 66 пунктов пропуска на государственной границе возобновили работу.
Как передает пресс-служба Госпогранслужбы, открылись КПП на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.
На данный момент 56 пунктов пропуска еще закрыты (участки на границе с Молдово и Беларусью), но уже возобновили работу следующие КПП:
Украина открыла 66 КПП на границе
ТСН
На границе с Польшей:
Волынская область – "Устилуг", "Ягодин"
Львовская область – "Смильница", "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Грушев"
На границе со Словакией:
Закарпатская область – "Ужгород", "Малый Березный"
На границе с Венгрией:
Закарпатская область – "Чоп" (Тиса), "Дзвинковое", "Косино", "Лужанка", "Вилок"
На границе с Румынией:
Закарпатская область – "Дяково", "Солотвино",
Черновицкая область – "Порубное"
На границе с Молдовой:
Черновицкая область – "Мамалыга", "Подворьевка", "Зеленая", "Кельменцы", "Россошаны", "Вашковцы", "Сокиряны"
Винницкая область – "Бронница", "Могилев-Подольский", "Великая Косница", "Грабаровка", "Болган", "Студена"
Одесская область – "Староказачье", "Рени", "Долинское", "Виноградовка", "Табаки", "Зализничное", "Новые Трояны", "Малоярославец", "Серпневое", "Лесное", "Паланка" (Маяки-Удобное), "Градинцы", "Кучурган", "Розаливка", "Гребеники", "Славяносербка", "Павловка", "Платоново", "Дубово", "Федосеевка"
Пункты пропуска для пешего перехода:
На границе с Польшей:
"Ягодин" (Волынская область)
"Шегини" (Львовская область)
"Краковец" (Львовская область)
"Рава-Руська" (Львовская область)
На границе со Словакией:
"Ужгород" (Закарпатская область)
На границе с Венгрией:
"Чоп" (Тиса) (Закарпатская область)
На границе с Румынией:
"Дяково" (Закарпатская область)
"Порубное" (Черновицкая область)
На границе с Молдовой:
"Староказачье" (Одесская область)
"Рени" (Одесская область)
"Могилев-Подольский" (Винницкая область)
Вскоре откроют железнодорожные пункты пропуска "Рава-Русская" и "Хыров" на границе с Польшей, а также "Тересва" и "Деловое" на границе с Румынией.
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