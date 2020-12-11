Украина не заключила договоров на закупку вакцины против COVID-19, – PVA

Правительство Украины не заключило существенных прямых договоров на приобретение вакцин против коронавируса (COVID-19) с мировыми компаниями-разработчиками.

Об этом говорится в отчете группы международных благотворительных организаций People's Vaccine Alliance, передает "Радіо Свобода". Отмечается, что основную часть препарата еще на стадии разработки приобрели богатые страны.

Развитые страны закупили столько вакцины, что смогут по три раза вакцинировать своих граждан. Но в 70 странах мира лекарство смогут получить только один человек из десяти. Украина и десятки других стран намерены получить вакцину по международной программе COVAX, куда входят 189 государств.

"Нельзя, чтобы человек был лишен доступа к вакцине в зависимости только от того, в какой стране он живет, или от количества денег у него в кармане. Но если не будет значительных изменений, то миллиарды людей в мире в ближайшие годы не смогут получить безопасных и действенных вакцин от COVID-19", – отметила представительница организации "Оксфам" Анна Марриотт.

Отметим, что Министерство здравоохранения Украины подписало документы по международной программе COVAX, согласно которой наша страна бесплатно получит вакцину от COVID-19 в начале 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19 и кому сделают прививки бесплатно.