Россия нападет на Украину в июле? Селезнев объяснил угрозу "большой войны"

Говорить об опасности подготовки Росси к широкомасштабным военным действия на территории Украины после проведения Чемпионата мира-2018 в июле пока не стоит.

В комментарии OBOZREVATEL экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал, что заявления секретаря СНБО Александра Турчинова, скорее всего, исходят из проведения параллелей с действиями РФ после завершения зимней Олимпиады-2014.

По словам Селезнева, можно вспомнить поведение России в ходе проведения Олимпийских игр-2008 в Пекине, когда под прикрытием форумов мирового масштаба российско-террористические войска вторглись в Грузию.

"Я исхожу из следующего, действия РФ в первую очередь зависят от уровня и возможности сдерживания российской агрессии со стороны Украины. Ведь если цена российской агрессии для РФ будет чрезвычайно высока вследствие эффективных действий, направленных на нейтрализацию такой агрессии, то есть фактически на отражение агрессии российских террористических войск, то, безусловно, российские военнослужащие и их вожди на такую авантюру не пойдут", - сказал он.

Заявление секретаря СНБО, по словам Селезнева, нацелено еще и на то, чтобы доказать России свою готовность отразить любые атаки.

"Именно одна из ключевых причин таких заявлений секретаря СНБО связана именно с тем, чтобы дать четкий месседж РФ: "Мы знаем о ваших намерениях, мы готовы на них адекватно реагировать, и у нас для этого есть соответствующие силы и средства", - прокомментировал он.

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Говоря о готовности сил и возможной необходимости мобилизации в случае ухудшения ситуации в зоне проведения ООС, экс-спикер сослался на министра обороны Украины Степана Полторака, который сообщил, что в ВСУ достаточно сил и средств, имеющихся для выполнения задач по всей территории Украины и соответственно, в первую очередь, в районе проведения ООС.

"Поэтому, как мне известно, вопрос проведения мобилизации вообще не ко времени. Тем больше, мы должны учитывать тот факт, что за проведенные предыдущие 6 волн мобилизации ВСУ имеют подготовленный и обученный оперативный резерв, который на сегодня составляет около 150 тыс. военнослужащих, которые сейчас находятся в запасе. Поэтому в Украине есть достаточно сил и средств, чтобы в кратчайшие сроки, в случае необходимости, значительно усилиться", - рассказал Селезнев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после освобождения Южного (Чигари) в Донецкой области украинские силы могут перейти к освобождению поселков Широкая Балка и Озеряновка, которые расположены рядом с оккупированной Горловкой.