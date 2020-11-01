Ученые раскрыли новые подробности о появлении современного человечества

Женщина, жившая 34 тысячи лет назад, 25 процентов своей ДНК унаследовала от людей, которые поселились в западной части Евразии, а также несла в себе гены денисовцев, вымершего вида человека.

К таким выводам пришли ученые Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии, проанализировав ее геном. Результаты научной работы специалисты опубликовали в журнале Science.

Останки древнего человека женского пола были найдены в долине Салхит в Восточной Монголии. Исследователи проанализировали его ДНК, выделенную из черепного свода, и сравнили с геномом другого древнего человека из Восточной Азии, жившего 40 тысяч лет назад.

Как оказалось, они оба оказались связаны в большей степени с азиатской популяцией, а не с европейской. Однако четверть генома женщины произошла от европейцев, которые смешивались с древними сибиряками, что доказывает факт миграции людей, населяющих Евразию, уже 35 тысяч лет назад.

Оба генома содержат ДНК неандертальцев и денисовцев – доказательство того, что люди современного типа смешивались с другими видами рода Homo 40 тысяч лет назад. Однако это смешивание происходило несколько раз независимо друг от друга. Расположение денисовской ДНК в геноме древних азиатов совпадает с расположением таковой у представителей современного населения Восточной Азии, но не у жителей Океании.

Палеоантропологические данные свидетельствуют о том, что современный человек появился в Африке в период 200-400 тысяч лет назад. При этом основная волна миграции произошла 60 тысяч лет назад, хотя еще до нее Homo sapiens переселялись в Евразию небольшими группами.

Отметим, денисовцы (Homo altaensis) — вымерший вид или подвид древних людей, известный по фрагментарным окаменелостям, которые были найдены в Денисовой пещере на Алтае. Считаются сестринской группой по отношению к неандертальцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее антропологи из США нашли пять костяных предметов, которые на более чем 800 тысяч лет старше вида Homo sapiens.