Ученые назвали главные факторы передачи коронавируса

Ключевыми факторами для передачи коронавируса SARS-CoV-2 могут быть скорость испарения влаги в воздухе и сила ветра.

Как сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, соответствующее исследование провели специалисты Американского института физики. Выяснилось, что высокая температура и низкая влажность воздуха снижает жизнеспособность вируса.

"Мы обнаружили, что высокая температура и низкая относительная влажность приводят к высокой скорости испарения капель, загрязненных слюной, что значительно снижает жизнеспособность вируса", – сказал соавтор Талиб Дбоук.

Кроме того, исследователи наблюдали, что расстояние перемещения и концентрация облака капель остаются значительными даже при высоких температурах и высокой относительной влажности.

Скорость ветра – еще одно главное условие, влияющее на возможные изменения правил социального дистанцирования.

Как утверждают ученые, такие результаты помогают объяснить, почему пандемия усилилась в течение июля в различных густонаселенных городах по всему миру, где наблюдались как высокие температуры, так и высокая относительная влажность.

Они также предупредили о возможности второй волны пандемии в предстоящие осенние и зимние сезоны, когда низкие температуры и высокая скорость ветра повысят выживаемость и передачу вируса, переносимого по воздуху.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые доказали передачу коронавируса аэрозольным путем. Наиболее опасными оказались самые мелкие частицы, которые возникают при дыхании, разговоре и кашле.