Офис президента обратился к главам облгосадминистраций и Киевской городской госадминистрации, что те были готовыми безвозмездно оказать помощь в питании для военнослужащих ВСУ.

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Сложная ситуация сложилась из-за задержки подписания контрактов с компаниями-поставщиками питания в армию, рассказала агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Анна Коваленко, которая направила им соответствующие письма.

prm.ua

"Компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию в военные части ВСУ, проинформировали Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и, как они считают, "форс-мажором" не в состоянии этого обеспечить. Министерство обороны приняло решение продлить до 31 декабря 2020 года договоры о закупке услуг по питанию, которые действовали в предыдущем году. Подготовили соответствующие изменения в бюджет, утвердили их на Кабмине. Теперь изменения ждут решения Верховной Рады", – отметила она.

По словам Коваленко, предварительно удалось договориться с поставщиками вне договоров продолжать снабжать воинские части ВСУ до 25 марта.

"Чтобы обеспечить бесперебойные поставки, были привлечены главы ОГА, чтобы они держали контакт с военными частями, которые дислоцированы в их областях, и в случае необходимости всячески способствовали обороне государства", – заявила Коваленко.

По словам заместителя министра обороны Алексея Марценюка, что Кабмин срочно подал законопроект о продлении договоров 2019 года, теперь его должен рассмотреть парламент.

"Осознавая категорическую недопустимость срыва питания военнослужащих, командирам в\ч был на основании письма Офиса президента донесен алгоритм взаимодействия с органами местной власти в случае наступления экстренной ситуации", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны Украины обратилось в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) с просьбой содействовать в получении гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом в ВСУ.

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