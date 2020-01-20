"Отрастила опухоль размером с мамонта": известная волонтерка из Киева призналась в страшной болезни

Волонтерка из Киева Диана Макарова, которая помогает украинским бойцам на Донбассе, сообщила, что у нее рак.

Об этом в понедельник, 20 января, женщина написала на своей странице в Facebook. Она рассказала, что 21 января назначена операция на опухоли.

"Операция должна была быть срочной, еще неделю назад, когда я обратилась к врачу и меня положили в больницу. Как оказалось, за последние месяцы я отрастила в себе опухоль размером с мамонта, ну, может быть мамонтенка подросткового возраста", – написала Макарова.

Диана Макарова сообщила об онкологии facebook.com/diana.makarova.37

Она добавила, что опухоль успела прирасти к некоторых внутренним органам. Из-за болезни женщине было тяжело ходить.

Операцию не смогли провести сразу из-за множества противопоказаний, которые, как рассказала женщина, не успели подлечить за неделю.

Диана Макарова сообщила об онкологии facebook.com/diana.makarova.37

Она призналась, что ей страшно, и поблагодарила родных и друзей за поддержку. "Я поговорила с фронтовыми друзьями и попросила у них немного их мужества. Конечно, они поделились со мной мужеством, и я забрала его в свое сердце.

Кто-то обещал поставить за меня хорошую свечу из РПГ, и это я тоже забрала в свое сердце. Смотрите мне, поставьте свечку метко", – написала Макарова.

Диана Макарова сообщила об онкологии facebook.com/diana.makarova.37

Диана Макарова сообщила об онкологии facebook.com/diana.makarova.37

Как писал OBOZREVATEL, накануне заместитель командира УДА, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт внезапно попал в больницу.

Сообщается, что у него онкологическое заболевание желудка. Сам военный не исключает, что его могли отравить.

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