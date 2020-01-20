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21 января • обновлено в 00:53
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"Отрастила опухоль размером с мамонта": известная волонтерка из Киева призналась в страшной болезни

1.4т
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Волонтерка из Киева Диана Макарова, которая помогает украинским бойцам на Донбассе, сообщила, что у нее рак.

Об этом в понедельник, 20 января, женщина написала на своей странице в Facebook. Она рассказала, что 21 января назначена операция на опухоли.

"Операция должна была быть срочной, еще неделю назад, когда я обратилась к врачу и меня положили в больницу. Как оказалось, за последние месяцы я отрастила в себе опухоль размером с мамонта, ну, может быть мамонтенка подросткового возраста", – написала Макарова.

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Диана Макарова сообщила об онкологии

Диана Макарова сообщила об онкологии

facebook.com/diana.makarova.37

Она добавила, что опухоль успела прирасти к некоторых внутренним органам. Из-за болезни женщине было тяжело ходить.

Операцию не смогли провести сразу из-за множества противопоказаний, которые, как рассказала женщина, не успели подлечить за неделю.

Диана Макарова сообщила об онкологии

Диана Макарова сообщила об онкологии

facebook.com/diana.makarova.37

Она призналась, что ей страшно, и поблагодарила родных и друзей за поддержку. "Я поговорила с фронтовыми друзьями и попросила у них немного их мужества. Конечно, они поделились со мной мужеством, и я забрала его в свое сердце.

Кто-то обещал поставить за меня хорошую свечу из РПГ, и это я тоже забрала в свое сердце. Смотрите мне, поставьте свечку метко", – написала Макарова.

Диана Макарова сообщила об онкологии

Диана Макарова сообщила об онкологии

facebook.com/diana.makarova.37

Диана Макарова сообщила об онкологии

Диана Макарова сообщила об онкологии

facebook.com/diana.makarova.37

Как писал OBOZREVATEL, накануне заместитель командира УДА, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт внезапно попал в больницу.

Сообщается, что у него онкологическое заболевание желудка. Сам военный не исключает, что его могли отравить.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Война на Донбассе
Место
Украина Киев
Теги
Донбасс фотографии волонтерство рак
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Николаев Олег
Николаев Олег
Для "волонтёрши" Дианы Макаровой 9 мая стал днём поражения и был опечален множеством пострадавших от рyк пoлиции украинских пaтриотов. Своей болью она поделилась на странице в Facebook. ------"Сегодня, впервые за жизнь, у меня нет слов. День пoбеды в нашей стране - пoлиция билa современных фрoнтовиков, взамен oхраняя тех, кто кричал "Бaндepлоги! Новоpoссия победит!" Как и в 13-м, пoлиция подкрепила свои ряды титушками. Сегодня, в Киеве, Днепре - избиты фрoнтовики. Порой люди просто хотели пронести флаг к памятнику. И их за это избили, под присмотром, а то и с участием полиции. Нет, вы не поняли - украинский флаг. В Украине. В столице Украины включительно. ФРОНТОВИКИ. Майданщики. Все, кто отстоял свою страну в 13-14-м годах и потом, на фрoнтах с российским oккупантом - кажется, мы проиграли. Сегодня был день нашего пoражения. Поражение в вoйне с той же титyшнёю, с тем же Бepкутом, с вaтой, которая вылезла сегодня из всех щелей", - отметила Диана Макарова. ---- Вот такая мpaзь.
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