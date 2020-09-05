У патриарха Филарета началось воспаление легких из-за COVID-19

У почетного патриарха ПЦУ Филарета, госпитализированного с коронавирусом (COVID-19), развилось воспаление легких.

Как сообщается на странице Филарета в Facebook, состояние его здоровья остается удовлетворительным.

"Просим поднести к милостивому Господу свои искренние просьбы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества", – говорится в сообщении.

В января 2020 года Филарету исполнился 91 год.

Ранее патриарху вспомнили его скандальные высказывания о коронавирусе. Речь идет о том, что он назвал COVID-19 наказанием для людей за греховность, прежде всего – однополые браки, а также о призывах продолжать причащать и крестить граждан в разгар эпидемии.

Скрин Facebook

Как писал OBOZREVATEL, о госпитализации Филарета стало известно 4 сентября.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!