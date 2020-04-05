У настоятеля Киево-Печерской лавры заподозрили коронавирус: святыню закрыли на карантин

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) прошел ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19. Сейчас он ожидает результатов анализа.
Об этом стало известно OBOZREVATEL от собственных источников. Ранее Религиозно-информационная служба Украины сообщила, что у 58-летнего митрополита обнаружили коронавирус. Недомогание священнослужитель почувствовал еще три дня назад, сейчас же инфекция якобы подтвердилась.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Сообщается, что митрополит Павел провел службу, на которой присутствовали предстоятель УПЦ МП Онуфрий и митрополит Антоний.
Митрополит Павел, вероятно, заразился коронавирусом
Наш Киев
Также стало известно, что в воскресенье, 5 апреля, Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. Утром проводилось богослужение только для монахов, а прихожан внутрь не впускали – у входа дежурила полиция.
Примечательно, что ранее митрополит Павел призывал игнорировать карантин, мол, страшнее не болезнь, а грех. Он приглашал людей в монастырь, чтобы те причащались, молились и обнимались.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верующие украинских церквей продолжают собираться на службе в храмах, несмотря на введенный в стране карантин из-за коронавируса.
В Украинской греко-католической церкви в связи с карантином выразили готовность перейти на богослужения онлайн.
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что религиозные обряды, в частности причастие и крещение, не могут стать средством распространения коронавируса. Филарет считает, что причина COVID-19 - это греховность людей, в частности однополые браки.
В Одессе священники УПЦ МП с молитвой объехали город на микроавтобусе для избавления страны от коронавируса.
МВД призвало представителей различных религиозных организаций проводить богослужения в режиме онлайн в связи с угрозой распространения коронавируса.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.