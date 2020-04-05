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5 апреля • обновлено в 16:07
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У настоятеля Киево-Печерской лавры заподозрили коронавирус: святыню закрыли на карантин

4.5т
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Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) прошел ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19. Сейчас он ожидает результатов анализа.

Об этом стало известно OBOZREVATEL от собственных источников. Ранее Религиозно-информационная служба Украины сообщила, что у 58-летнего митрополита обнаружили коронавирус. Недомогание священнослужитель почувствовал еще три дня назад, сейчас же инфекция якобы подтвердилась.

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Сообщается, что митрополит Павел провел службу, на которой присутствовали предстоятель УПЦ МП Онуфрий и митрополит Антоний.

Митрополит Павел, вероятно, заразился коронавирусом

Митрополит Павел, вероятно, заразился коронавирусом

Наш Киев

Также стало известно, что в воскресенье, 5 апреля, Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. Утром проводилось богослужение только для монахов, а прихожан внутрь не впускали – у входа дежурила полиция.

Примечательно, что ранее митрополит Павел призывал игнорировать карантин, мол, страшнее не болезнь, а грех. Он приглашал людей в монастырь, чтобы те причащались, молились и обнимались.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Митрополит Павло
Место
Украина Киев
Теги
вирус Киево-Печерская лавра
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