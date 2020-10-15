У коронавируса заподозрили новый симптом: превращает легкие в "желе"

У некоторых людей, инфицированных COVID-19, легкие наполняются жидкостью, которая затем превращается в желе, из-за которого невозможно дышать.

Больным пациентам требуется искусственная вентиляция легких, поскольку дыхательная недостаточность усиливается. Многие из них умерли из-за этого состояния, пишет BGR.

Жидкий гель в легких пациентов, умерших от осложнений COVID-19, обнаружили исследователи Университета Умео в Швеции. Они также предложили лечение, которое могло предотвратить химический процесс, который приводит к образованию "желе из легких".

Ученые отметили, что прозрачное жидкое желе в легких умерших пациентов сделало их похожими на легкие утопленников.

По словам исследователей, жидкость состоит из гиалуронана, который является полисахаридом из группы гликозаминогликанов.

Гиалуронан – это обычное вещество в организме человека, участвует в различных функциях, таких как заживление ран. Но когда он образуется в легких пациентов с COVID-19, то может быть смертельным.

"Именно этот процесс вызывает беспорядки в альвеолах легких пациентов с COVID-19, в результате чего пациенту требуется помощь аппарата искусственной вентиляции легких и, в худшем случае, он умирает от дыхательной недостаточности", – заявили исследователи.

Группа ученых считает, что препарат "Гимекромон" можно использовать для замедления выработки гиалуронана при таких заболеваниях, как приступы желчного пузыря. Они также объясняют, что кортизон снижает выработку гиалуронана, поэтому дексаметазон и другие стероиды могут облегчить симптомы и спасти жизни пациентов, имеющих серьезные осложнения COVID-19.

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