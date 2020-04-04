У больных нет симптомов! Стало известно о "маскировке" коронавируса в Украине

На Сумщине у трети лиц, у которых подтверждено заражение коронавируса COVID-19, нет никаких симптомов болезни.
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Об этом сообщил и.о. директора Сумского лабораторного центра Владимир Збаражский, передает Укринформ.
У трети больных коронавирус на Сумщине нет симптомов
"По данным центра, по состоянию на 4 апреля у 14 из 37 человек с выявленным коронавирусом нет никаких клинических проявлений. Из них десять – из села Казацкое Конотопского района. Это в основном проверенные контактные лица, находившиеся в близких связях с ранее выявленными больными", – отметил он.
Так, Збаражский сообщил, что из 23 человек, у которых клинические проявления COVID-19 были, в 8 случаях заболевание выявлено на 1-2 день после попадания вируса в организм, у 5 – на 3-4 день, у 7 – на 5-6 день и у 3 – на 8-10 день.
Согласно данным Минздрава, по состоянию на 4 апреля в Сумской области зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусом.
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