Тысячами едут в Украину: в сети всплыли показательные кадры с блокпоста "ДНР"

Жители Донбасса выстраиваются в очереди на блокпосту "Горловка" в "ДНР", чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию.

Личными впечатлениями от пересечения дорожного коридора поделился местный житель Михаил Светлов. Он разместил в YouTube подтверждающее видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Пенсионеры штурмом берут "сотку", долго не могут закрыть дверь, не все вошли. Небольшая заминка, водитель вышел, закрыл дверь сам. Через пару минут мы выходим на блокпосту. Удивляет, что маршруткам и автобусам (100 и 14) удаётся доехать до самого поста, машин сравнительно мало и уж точно мало иногородних "бусов". На этом "плюсы" сегодняшнего путешествия заканчиваются. Выясняется, что теперь нужно вернуться назад, чтобы стать в конец пешей очереди", – рассказал житель Донбасса.

Скриншот из видео

"Старики с трудом переходят по грязи и лужам, переступая колею, которая чётко отпечаталась от колёс автобусов. Вдоль всей "сетки" – горы мусора", – продолжил он.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

По его словам, на блокпосту к тому времени стояло уже около тысячи человек. Мужчине предложили альтернативу: доехать до Бахмута можно за 400 грн, до "нуля" – за 350 рублей. Потеряв надежду выехать за пределы "ДНР", Светлов решил отложить поездку.

"А вокруг люди, машины, автобусы. Шум и гам. Скандалы, споры, все удивляются, почему именно сегодня так много людей на выезд", – написал мужчина.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Пользователи бурно отреагировали на кадры. "Неужели они этого хотели? Или это портал и существует еще один Донбасс?", "В эфир первого канала надо ставить, вместо Соловьева и Киселева", "Думаю, они это специально делают, чтобы люди меньше ездили в "стан врага", "Смотреть, конечно, со слабыми нервами больно", "Довели народ", "Очереди и правда огроменные", – написали в комментариях.

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