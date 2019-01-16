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"Тянут Бога за бороду": скандальный митрополит РПЦ разозлился из-за ПЦУ

1.8тЧитать материал на украинском

Скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский (РПЦ в Украине) Лука заявил, что украинских политиков ждет позор за попытки подчинить себе церковь.

Об этом он сказал в обращении к главе Новониколаевской районной госадминистрации Владимиру Грянистому, сообщает сайт "Союз православных журналистов".

"Реанимируя средневековый постулат "чья власть, того и церковь", вы пытаетесь "притянуть Бога за бороду" к ногам своих хозяев ради того, чтобы выслужиться перед ними. Помните, что на чужом несчастье счастья не построить, и все плохое возвращается сторицей к человеку, сотворившему зло", — отметил Лука.

В своем письме митрополит указал, что "государственная должность не делает небожителем и не освобождает от соблюдения Конституции".

Митрополит Лука

Митрополит Лука

Виталий Горбенко, Facebook

"Ваши действия по принуждению путем уговоров и запугивания духовенства Новониколаевского благочиния Запорожской епархии УПЦ с целью уклонения в раскол через предательство церкви-матери — Украинской православной церкви, которая родила их как священников, полностью противоречат этой статье, что являет собой нарушение присяги государственного служащего", — уточнил он.

Митрополит подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о незнании истории борьбы человека с Богом в лице созданной и возглавляемой им церкви.

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"Подобных попыток уничтожить или подчинить себе церковь было множество. Неужели вы никогда не слышали о действиях Нерона, Максимилиана, Робеспьера, Сталина, Гитлера или Хрущева, им подобных и их верных прислужников? Все их потуги были разрушены Богом. Церковь, как стояла, так и стоит, и утверждает слово истины! Что сохранилось в народной памяти об упомянутых выше лицах? Позор и народное порицание! Сегодня в этот список история вписывает имена тех, кто решил поднять руку на Украинскую православную церковь", — заключил Лука.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука регулярно ездит в Москву и на оккупированные территории Донбасса.

Ранее он похвалил священника, отказавшегося отпевать трагически погибшего двухлетнего ребенка в Запорожье.

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
.Піп забув , що " навіть волос не впаде з голови без волі Господа..."У нього, правда ,інший володар- " вялікий" Пуууутя, але він ніщо проти волі Господа.
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